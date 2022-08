La Schubertíada celebra 30 anys amb un tribut al seu creador

Un triple concert fet a la mida de l’ànima de la Schubertíada, Jordi Roch, servirà demà per commemorar els trenta anys d’un festival que ha aconseguit situar l’Empordà en el circuit internacional del lied. La cita de Vilabertran celebra tres dècades convertida en un referent de la cançó poètica i ho fa reivindicant l’esperit «pioner» del seu impulsor, Jordi Roch, que, a més, enguany fa noranta anys.

«Va ser un pioner, va veure que a Catalunya i a l’Estat no hi havia presència del lied i la cançó poètica i va saber ocupar aquest espai. Trenta anys després, podem dir que va ser un encert, perquè el lied està present a les escoles superiors de música, s’organitzen cicles de concerts a Barcelona i Madrid i la Schubertíada és una marca cultural molt forta que s’ha exportat de l’Empordà a Cantàbria i el País Basc», explica Víctor Medem, director d’un certamen que ha superat la pandèmia en plena forma i que aquest mes d’agost programa més concerts que mai.

Víctor Medem reivindica que la feina iniciada per Roch va servir per posicionar els escenaris espanyols en el circuit habitual del gènere, portant artistes estrangers que habitualment només treballen al Regne Unit i Alemanya.

Això ha fet, diu, que amb el pas dels anys, artistes i públic han sabut valorar una cita «pensada des del repertori» que ha fet apostes pel talent més jove i per la música de cambra.

«En tots aquests anys, Roch ha donat impuls als músics més joves i això ha establert una relació molt especial amb els artistes, que quan arriben a la consagració, segueixen buscant dates per venir a Vilabertran», assenyala Medem.

«Els artistes s’hi senten com a casa, sense nervis ni tensió tot i fer un repertori molt exigent. La sintonia que estableixen amb el públic i amb tot l’equip de l’organització és de les coses que ens enorgulleixen més», diu el responsable del certamen, que s’allargarà fins el 28 d’agost.

Goerne, Fuchs i Atenea

Un d’aquests artistes que han trobat a Vilabertran una segona llar és el reconegut baríton alemany, Matthias Goerne, tot un emblema del festival i un dels artistes que més vegades hi ha actuat, més de quaranta. Després de ser-hi ahir, també hi actuarà demà al costat del pianista Alexander Schmalcz, per interpretar La Bella Molinera de Schubert.

I és que la canònica de Santa Maria de Vilabertran acull demà a la tarda un triple recital amb un repertori i uns artistes molt estimats per Roch, fundador de la Schubertíada l’any 1993.

Goerne protagonitzarà el darrer bloc d’una vetllada amb «un programa molt rodó», segons Medem, dissenyat a partir dels gustos de Roch, i que arrencarà la soprano francesa Julie Fuchs, interpretant cançons del repertori gal escollides per l’homenatjat.

Després serà el torn de l’emergent Quartet Atenea, perquè l’organització sempre ha apostat pels quartets de corda. La formació estrenarà una obra del compositor Antoni Ros-Marbà, gran amic de Roch, creada expressament per a l’ocasió.