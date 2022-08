Els Jardins de Santa Clotilde de Lloret es van vestir de gala divendres a la nit per a la inauguració d’una nova edició del festival Som de Mar. Manel, que aquest estiu s’ha prodigat poc per les comarques gironines, va ser l’encarregat de donar el tret de sortida al certamen, i no va decepcionar. El quartet barceloní, que segons va admetre Guillem Gisbert actuava per primera vegada a Lloret, està cremant els últims cartutxos de la gira Per la bona gent, que van començar el 2019 però que es va veure interrompuda per la pandèmia. S’hi sumen, a més, les cançons de l’EP L’amant malalta, que divendres van sonar a Santa Clotilde davant d’un públic expectant que va demostrar saber-se el repertori i tenir ganes de ballar, sobretot cap al final.

Enmig d’un silenci expectant, els primers acords de Jo competeixo, la cançó que va obrir el concert, van tornar a posar sobre l’escenari l’espectacular muntatge de llum i so que ha acompanyat els Manel en aquesta gira, de la qual ja només els queden tres concerts a Catalunya. Poc a poc van anar sonant Boy Band -que va ser especialment celebrada pel públic, especialment pel xou que fan els músics a l’escenari-, després de la qual Gisbert va assegurar que estaven molt feliços de veure el públic «somrient i aplaudint». El grup va anar desgranant les peces més conegudes del seu repertori, tant noves com velles, per fer content a tothom. Van sonar, doncs Aquí tens el meu braç, En la que en Bernat se’t troba o La cançó del soldadet, que va tenyir l’auditori de nostàlgia. No va ser, però, fins l’arribada de Boomerang, al tram final del concert, que el públic ja no va poder reprimir més les seves ganes de ballar. Amb els nous arranjaments de Teresa Rampell o Sabotatge lla platea es va animar, de manera que es va quedar amb ganes de més i es van poder sentir crits de «no n’hi ha prou». Els bisos no es van fer esperar i van fer les delícies dels fans més acèrrims amb la nova versió d’Al mar. Va ser, però, Benvolgut la cançó que va posar punt i final del concert, tot i que Som de Mar tot just acaba de començar.