Una marea rosa (era el leit-motiv d’aquell any) formada per 10.000 persones va prendre la platja de Sant Antoni al ritme dels èxits de l’Orquestra Di-Versiones ara fa tres anys. Era la sisena Diverbeach, la festa, la diada més gran del grup de Calonge, que la van crear el 2014, i la confirmació que allò que havia començat mig en broma en un xiringuito de Torre Valentina, havia crescut fins a convertir-se en la gran moguda del comiat de l’estiu i de les vacances. Aleshores ningú havia sentit a parlar encara ni del coronavirus, ni del confinament, ni dels testos d’antígens. Però uns mesos més tard va arribar la Covid i el que tothom ja sap. I la Diverbeach es va ajornar el 2020 i el 2021, però torna amb més força que mai divendres que ve. El lloc és el de sempre. L’hora, a partir de les 18h. Promet música, bon humor, sorpreses i, sobretot, la possibilitat de passar una tarda-vespre de platja amb els amics i familiars «amb molta gent i bon rotllo». I gratis, òbviament.

Parla Albert Fort, el cantant, l’ànima, dels Di-Versiones, que ja ho té tot enllestit perquè aquesta setena entrega sigui sonada. «Esperem que sigui la més multitudinària de totes les que hem fet perquè molta gent ens diu que vindrà, els hotels i càmpings estan plens i fins i tot hi ha qui lloga apartaments expressament per aquell cap de setmana». La competència serà forta, a la mateixa hora a Montilivi es jugarà el Girona-Celta, per exemple, però tot i això «esperem superar els 10.000 espectadors». Per això des de l’Ajuntament i des del grup es recomana arribar a Sant Antoni amb temps suficient, i hi haurà un servei de tren-llençadora entre el parc del PAEC de Calonge i la platja per a totes aquelles persones que vulguin aparcar allà.

La Diverbeach arrencarà, doncs, divendres que ve 26 d’agost a les 18h amb l’actuació del grup local Diamond Stick, «format per nanos joves als quals està bé donar-los una oportunitat davant de tanta gent». A 2/4 de 8 arrencarà el concert de Di-Versiones, que s’allargarà un parell d’hores. Tot seguit, i fins a les onze de la nit, hi haurà un DJ «i qui vulgui més, farem un fi de festa a Palamós en un parell de locals». Aquest any proposen «venir a la festa vestits amb color fluor i tots els complements possibles», per fer-ne una de sonada: «en tenim moltes ganes. La previsió és superar les 10.000 persones i prometem un repertori el més festiu possible, fins i tot amb cançons que no fem normalment».

«És la nostra festa, és la més important per al grup. Jo soc tant agosarat que dic que la Costa Brava són aquests mesos les havaneres de Calella, els mercats d’estiu i la Diverbeach. Hem consolidat una cita ineludible per a gent no només de Girona, sinó també d’Osona, de Barcelona i de molts altres llocs», apunta, orgullós, Albert Fort. I tot sense cap publicitat més enllà de les pròpies xarxes socials del grup i de figurar com un acte més de la festa major de Sant Antoni. «La gràcia és venir a gaudir amb la colla i la família, quan veus les fotos de la gent i te n’adones que movem des de nens fins a avis, és un orgull haver creat aquest autèntic fenomen».

El retorn de la Diverbeach confirma el retorn a la normalitat d’un sector, el de la cultura i música popular i de festes majors, molt tocat per la pandèmia. Fort i l’Orquestra Di-Versiones han viscut un estiu de plenitud tant de bolos com de públic. «La gent té unes ganes boges de sortir i passar-s’ho bé», assegura el líder del grup, que ahir actuava a Bordils. La febre és tant gran que ja gairebé tenen tancats els concerts de 2023.