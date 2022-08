El primer capítol de "House of the Dragon" (La Casa del Dragón), avantsala de "Juego de tronos", la mediàtica sèrie nord-americana que s'ha convertit en èxit mundial, s'estrena aquest dilluns i mostra els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar a tot el món.

A partir d'avui la plataforma de streaming HBO i HBO Max estrenaran cada setmana un episodi d'aquesta "preqüela" de la que ja van mostrar fa unes setmanes un tràiler d'uns dos minuts en el que ja s'intuïa el perfil dels xiprers característics dels jardins de Santa Clotilde amb el mar Mediterrani de fons.

L'equip de "House of the dragon" va estar rodant als jardins de Santa Clotilde l'any passat, des del 29 d'octubre fins al 10 de novembre.

La producció estava formada per 250 persones, una Tech Base que es va instal·lar a la pineda de cala Sa Boadella per als camions de mig tonatge i un Base Camp situat a la terminal d'autobusos de Transports Pujol per instal·lar les 15 caravanes i els 10 vehicles de gran tonatge.

L'equip va pernoctar a l'Evenia Olympic Palace, on també van fer ús de diverses sales de reunions, i alguns dels actors i actrius ho van fer a l'hotel Casa Coco, un hotel boutique inaugurat el 2021 amb 22 habitacions.

Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, ens que gestiona la divisió del Lloret Film Office, sosté que "malgrat tractar-se del rodatge d'una superproducció, amb les expectatives que això genera, la gestió i coordinació amb la productora Fresco Films (emissària d'HBO a Espanya) va ser molt fàcil i professional".

Fresco Films va escollir els jardins de Santa Clotilde, d'uns 27.000 metres quadrats, pel seu estil renaixentista i per la seva panoràmica sobre el mar, ja que estan situats sobre un penya-segat entre cala Boadella i la platja de Fenals.

Keegan considera que "els jardins es podran reconèixer fàcilment, ja que no van haver de transformar gens l'espai a nivell d'atrezzo i decoració".

El Lloret Film Office porta més de 15 anys de trajectòria en la gestió professionalitzada de tot tipus de produccions audiovisuals a Lloret de Mar, actualment amb més d'una trentena de rodatges a l'any. Dos dels seus principals objectius són la dinamització econòmica de Lloret durant els enregistraments i la promoció de la localitat a través dels productes audiovisuals que es roden en ella.