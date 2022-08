El Cerdanya Music Festival ha superat les expectatives i les xifres de la passada edició en un miler d’espectadors, tot arribant als 16.000 assistents. Ho ha fet en la nova ubicació a Llívia, on esperen repetir l’any vinent. El festival ha tancat les portes aquest cap de setmana després de nou dies de concerts, de l’11 al 20 d’agost. L’ocupació mitjana ha estat d’un 73%.

Per l’escenari han passat bandes nacionals i internacionals com God Save the Queen, Stay Homes, Joan Dausà o Sara Baras.

El públic ha estat majoritàriament local de la Cerdanya i Girona, arribant al 75%. El 20% restant d’espectadors que han acudit al festival han estat visitants internacionals (10%) i de la resta de Catalunya (15%).

Per als organitzadors, les xifres que s’han aconseguit demostren que «el Cerdanya Music Festival s’ha consolidat a la seva segona edició com un dels esdeveniments musicals de referència de la zona, apostant a més per gastronomia, artistes i proveïdors locals».

Aposta pel talent emergent

El Cerdanya Music Festival ha fet una aposta important pel talent emergent. Ha comptat en aquesta edició amb un espai al Village, l’Escenari Magna de Sant Miguel, pel qual han desfilat nou artistes que estan començant en el món de la música com Ciao Marina, Julia Amor, Ariox o Clara Gispert.

El village ha estat també l’espai on s’ha allotjat a restauradors locals i d’alt nivell com Makito, Kao Street, Creperia la Capibara, Paller de Queixans, Deleito, Can Ventura, Frankfurt Pedralbes, Xocolata Pirineus i PizzaKlam.