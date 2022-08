El concert d’Estopa va tancar ahir el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, per on han passat aquest estiu gairebé 50.000 persones. La xifra suposa haver superat els objectius en la seixantena edició d’un festival que enguany ha comptat amb noms tan destacats com Mario Biondi, Simple Minds o Iggy Pop.

Ahir a la nit va ser el torn d’Estopa, que arribaven amb les entrades esgotades. Els germans David i José Muñoz no van decebre el públic que va emplenar el Guíxols Arena amb una encertada barreja dels seus temes clàssics amb els més nous, sempre amb la seva característica entrega a sobre de l’escenari. Els Estopa es van mostrar en tot moment molt simpàtics i propers amb els assistents, destacant, després d’obrir el concert amb Tu calorro i Vino Tinto que estaven molt contents d’estar a Catalunya i, concretament, a Sant Feliu. Després, van arribar cançons noves com Fuego, que dóna nom al seu nou treball, i altres temes que van posar a ballar el públic fins a un apoteòsic final. El festival va tancar ahir la programació més completa de concerts en els 60 anys d’història amb la xifra de 49.357 espectadors, superant les expectatives. Segons indiquen els organitzadors, l’excel·lència dels concerts viscuts a Sant Feliu de Guíxols «fan de Porta Ferrada el festival de referència del sud d’Europa». En una nota de premsa enviada ahir als mitjans, poques hores abans de tancar-se aquesta edició, indicaven: «Quan s’acosta el final de l’edició seixanta, la sensació és com si tot plegat hagués estat escrit per un guionista d’una pel·lícula guanyadora d’un Òscar». Segons indiquen, «havia de ser espectacular, i vista la implicació dels artistes amb els seus concerts, tots amb un nivell d’excel·lència reconegut per premsa, crítica i públic, s’ha aconseguit marcar un punt de qualitat inigualable, que fa que difícilment s’hagin pogut veure tants concerts increïbles en cap punt del sud d’Europa». Així doncs, qualifiquen de «memorable» el retorn al festival de Manolo García, Sopa de Cabra i Jamie Cullum. I el mateix amb els concerts «exclusius» de Marisa Monte, Leon Bridges, Mario Biondi, Iggy Pop i Simple Minds. També destaquen la tornada del Jazz a l’Espai port amb Herbie Hancock, Chucho Valdés & Paquito de Rivera, l’estrena estatal de la Pastoral for the Planet a càrrec de la Fura dels Baus, que va servir de concert celebració de les 60 edicions, sense oblidar el comiat de Joan Manuel Serrat de les terres baix-empordaneses. De la mateixa manera, des de l’organització van remarcar que el públic «ha respost de manera impecable, sumant-se en aquest guió imaginari i omplint els diferents escenaris de Sant Feliu de Guíxols fins a arribar a la xifra de 49.357 espectadors». Destaquen també el rècord d’espectadors per seguir el concert d’Estopa ahir al Guíxols Arena, l’«únic auditori a l’aire lliure capaç d’atendre aquestes xifres a Girona». Així doncs, l’organització constata que es tanca «una pàgina de la història del festival amb la que ha estat sens dubte la seva millor edició». De la mateixa manera, agraeixen la implicació d’institucions, patrocinadors i a l’equip de voluntaris la seva implicació i dedicació i mostren la seva satisfacció per haver estat «el primer festival de Catalunya en arribar a la xifra de 60 edicions».