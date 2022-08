«El F’Estiu ha complert l’objectiu de ser un festival divers i molt proper». Ho detalla Francesc Sánchez Carcassés, el seu director artístic, a l’hora de fer un balanç molt positiu d’una segona edició que es va tancar dissabte amb el concert de Maria del Mar Bonet i la Big Band Begues, a ritme de jazz i swing. En total els sis recitals que s’han programat aquest any, han acabat reunint més de 2.000 persones entre els jardins del Castell i el pati d’armes.

Segons Francesc Sánchez Carcassés «el públic ha pogut trobar propostes molt diverses i en un panorama on hi ha molts festivals, nosaltres no hi volem competir, al contrari, volem ser diferents i de proximitat». Així el F’Estiu es consolida com un festival que aposta per la qualitat musical, tenint cura dels detalls i oferint sis concerts que tenen en comú la proximitat amb el públic.

Durant aquesta segona edició el castell de Calonge ha estat l’escenari dels concerts de Rita Payés, Blaumut, Gemma Humet, la Cobla Sant Jordi i La Llobregat, Vicens Prats i Albert Guinovart i Maria del Mar Bonet i Big Band Begues. El festival està organitzat per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb el suport de la Diputació, Programa.cat, la Generalitat i Protecció Civil, i ja pensa en la tercera edició.