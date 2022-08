El FITAG arrenca omplint el teatre Municipal però amb el futur incert

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), que se celebra del 23 al 27 d’agost, va donar aquest dimarts el tret de sortida a la 22a edició al Teatre Municipal de Girona amb l’espectacle Garrí al forn amb compota de reineta, de la companyia històrica El Mirall de Blanes. L’actuació, un cabaret amb esperit festiu i reflexiu a parts iguals, va aconseguir omplir de gom a gom el teatre, una imatge que, malauradament, no es repetia al festival des del 2019.

L’edició d’enguany, però, no està marcada ni pel retorn de les companyies internacionals ni pel retorn de l’aforament complert a les platees (en l’edició passada només es podia ocupar els equipaments culturals en un 70%), sinó pel comiat de Martí Peraferrer, qui ha estat director del FITAG durant divuit anys i que, enguany, s’acomiada del festival a contracor, ja que la llei de contractació pública l’obliga a deixar el càrrec. «Al ser un festival d’una institució pública com la Diputació, cal obrir una licitació», declarava Peraferrer en una entrevista al Diari de Girona. Tot i això, en els tradicionals parlaments polítics, la marxa de Peraferrer es va ometre davant el públic fins al final de tot, quan el Vicealcalde i regidor de cultura, Quim Ayats, va declarar que «Martí Peraferrer és l’ànima del FITAG. És un punt i a part que deixa un gran llegat que encara arribarà molt més lluny». Abans d’Ayats va ser Jordi Camps qui, en representació de la Diputació de Girona, va assenyalar que «si el FITAG és viu és gràcies a la feina que [Martí Peraferrer] ha anat fent tots aquests anys», tot i que en cap moment va expressar explícitament que aquest ho deixava.

Així doncs, al seu torn, el director del FITAG va aprofitar per fer d’altaveu de tot l’equip del festival per agrair a la Diputació el suport de tots aquests anys, encara que no va passar per alt fer una petició: «Només demano una cosa: hem deixat el FITAG a primera divisió de la cultura: tingueu-ne cura, estimeu-lo i continueu fent-lo gran. He sigut immensament feliç organitzant aquest festival», concloïa mentre el públic es desfeia en una gran ovació. També hi va ser present Laia Cañigueral en representació de la Generalitat, i, en canvi, es va a trobar a faltar la presència del diputat Albert Piñeira.

D’altra banda, aquest dimarts, el FITAG va sumar dos escenaris més: el Pati de les Magnòlies, que va acollir l’espectacle Mockinpott de la Cia. increiXendo i el pati de la Casa de Cultura, seu principal del festival, on es va dur a terme la funció de la companyia colombiana Teatre Estudio 87, No solo los perros ladran de sed. A més a més, la companyia ucraïnesa Splash presenta dimecres al Teatre Municipal l’obra The Stolen Happiness, un acte benèfic on tots els donatius solidaris aniran destinats a la cultura ucraïnesa. El festival continuarà fins el 27 d’agost.