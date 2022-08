Julio Llamazares. Qui toca els seus llibres toca a un home l’avenir del qual es va escriure des que, als tretze anys, el 1968, va veure com enfonsaven sota una mar postissa, l’embassament del Porma, a Lleó, la que havia estat casa seva a Vegamián. Conseqüència d’aquell enfonsament de la terra ha estat pràcticament tota la seva obra, que inclou la novel·la (La lluvia amarilla, Seix Barral) més impressionant de totes les que ha escrit. Altres obres, com Retrato del bañista (Libros del Oeste), Diferentes formas de mirar el agua (Alfaguara) o Escenas de cine mudo, que també va publicar Seix fa trenta anys, reflecteixen aquesta immersió personal en una història humana que va afectar moltes persones a les quals l’aigua o la vida van desposseir de la terra. Ell va revisitar aquest territori enfonsat el 1983, quan provisionalment es va buidar l’embassament, per a descobrir les petjades desfetes del que havien estat els carrers, les portes, les teulades i les respiracions ofegades de la seva infància.

Aquell avenir que es va dibuixar l’any 1968, quan ell ja se n’havia anat de Vegamián amb els seus pares, és aquest Julio Llamazares d’avui, que s’asseu davant el periodista per a explicar l’arrel de tot, aquella infància desposseïda i aquest present en el qual és un dels escriptors més reconeguts, a Espanya i arreu del món, de la seva generació.

Habitualment s’explica de manera estesa, perquè és explicador d’històries per naturalesa, però en aquesta ocasió parla amb concisió, com ho feia, en la prosa i també en persona, un dels seus grans mestres, Juan Rulfo, una de les veus literàries que han marcat la seva. Davant el periodista, doncs, Julio Llamazares sembla com si cada paraula l’estigués traient des de sota un pantà l’origen del qual li resulta inoblidable, perquè és, exactament, el temps de la seva infància.

Quines postals li envia a vostè ara aquella infància?

Més que de la infància, parlaria del bagul de la memòria. Jo crec que hi ha dos tipus d’escriptors, els que escrivim des de l’experiència pròpia i els que intenten deixar a un costat aquesta experiència, encara que no sempre ho aconsegueixen perquè la memòria acaba per aflorar, i intenten escriure des de la imaginació pura i dura. Però com diu el portuguès António Lobo Antunes: «la imaginació no és res més que la memòria fermentada». I jo dic que la literatura és com el carbó: el carbó es forma quan els arbres moren i es corrompen i podreixen sota la terra i passen els segles i els mil·lennis i després arriben els miners i busquen el carbó. Perquè els escriptors som com els miners: els records es podreixen en la memòria, es converteixen en carbó i això és el que extraiem quan escrivim. Jo a vegades sento gent que diu que no sap sobre què escriure i això em sorprèn. Perquè per a escriure no hi ha res més que recordar.

Com era el primer món real que va veure?

Doncs com en els somnis. Perquè jo crec que també la memòria és una successió d’imatges, més que de relats ordenats i enllaçats els uns amb els altres. Els records són escenes de cinema mut. És com si la vida fos una pel·lícula que va transcorrent i, amb el pas del temps, de tant passar-la,es trenca i s’esborra i al final van quedant fragments. Perquè això passa amb els records: són fragments de la vida, inconnexos, independents… i la coherència la hi posem nosaltres. Escriure és una manera de somiar desperts, com quan anàvem al cinema. Per això dic que els records nodreixen tota la meva literatura, sempre parteixo d’ells.

I en quin moment aquest somni es converteix en un malson?

He tingut bons somnis i somnis dolents o tèrbols. Els malsons acostumaven a arribar quan descobries la maldat o la mort. Sobretot la mort perquè, per desgràcia, la vaig viure des de molt petit, quan al meu poble miner de Lleó cada mes pràcticament es matava algun miner. A partir dels sis o set anys jo vaig entrar en el cos gloriós dels escolans de don Argimiro, el capellà, amb la qual cosa havia d’assistir als funerals, que eren impressionants, sobretot quan morien tres o quatre miners en un accident. Això és una cosa que se’t queda gravada per sempre. Perquè a alguns dels morts els havies conegut i perquè en el funeral hi participava pràcticament tot el poble, la fila fins al cementiri a vegades era d’un quilòmetre. Després, a més, veies el drama de la família, els nens que es quedaven orfes cridant per la finestra «papà, no ens deixis sols». Per això des de petit vaig saber que la vida no era un camí de roses.

Quines pèrdues li han deixat una petjada més potent?

No ho sé. No ho he pensat. Segurament les pèrdues de les persones. També la pèrdua d’alguns paisatges. A veure: jo vinc d’un món que es va acabar. Era un món pagès i miner que es va convertir en una espècie de fantasmagoria. Però és que tu des de petit sabies que això seria així, sabies que te n’havies d’anar d’aquí per a poder estudiar i prosperar i tal. Els teus pares t’ho deien: «ves-te’n d’aquí, no et quedis, tu estudia i ves-te’n d’aquí». Jo miro cap enrere i tots els llocs en els quals vaig viure s’han convertit en Comalas, que diria Rulfo. I això jo crec que està en tots els meus llibres.

Això tenia a veure amb l’animadversió de la gent cap a les autoritats?

Des de petit jo veia que hi havia una bretxa entre el món miner i el món pagès. Els pagesos eren més pacífics, més conservadors o tradicionalistes, i el món miner era radicalment diferent. Les conques mineres eren una espècie de far west i així era percebut per la resta de la societat. La meva àvia li deia a la meva mare quan anàvem a visitar-la al seu poble: «què tal amb els miners?», com dient-li què tal amb els apatxes? Els miners sempre han estat gent amb consciència de classe, sense propietats, lluitant pels seus drets… una cultura que va anar perdent-se amb el pas dels anys i que els feia diferents. Però recordo que quan vaig venir a estudiar a Madrid em va cridar l’atenció descobrir que la gent no sabia res dels miners i de com vivien. Però bé, deies: és que Madrid està molt lluny. Però és que al mateix Lleó la gent no sabia ben bé el que eren les conques mineres i vivien d’elles. Els pobles miners semblaven estar al marge del món i no obstant això van ser el motor econòmic d’Europa durant el segle XX.

Aquesta metàfora de l’Oest la té escrita a «Escenas de cine mudo»…

És que és curiós. Em va cridar l’atenció que Víctor Erice, que va arribar a valorar portar Escenas de cine mudo a la pantalla, em digués que el seu cinema preferit era el western i, en concret, La diligència, una pel·lícula que resumeix el món: aquí estan l’aventurer, la puta, el metge, els que fugen o busquen alguna cosa i passen per perills. Això és la vida.

Vostè va tenir una relació estreta amb Juan Benet, escriptor molt important que a més va ser l’enginyer de la presa que va sepultar el seu poble. Com definiria avui aquella trobada amb Benet?

Primer: jo no vaig ser conscient del que significava haver nascut en un poble que estava sota l’aigua fins que van passar els anys, quan van tancar l’embassament. Vaig trigar a prendre consciència d’això. Benet va ser l’autor de la presa del pantà i li va marcar molt perquè va ser la primera que va dirigir com a enginyer i durant la construcció de la qual va escriure la seva primera novel·la, Volverás a Región. A principis dels vuitanta va començar a sentir dir que hi havia un escriptor jove que venia de Vegamián, que era jo, i va voler conèixer-me i, quan ens van presentar, el primer que em va dir, amb tota la seva arrogància, que era molta, com bé sap, va ser: «és a dir, que tu ets escriptor gràcies a mi?» Jo me’l vaig quedar mirant i li vaig contestar: «ets un gilipollas». Però no s’ho va prendre malament, perquè pel seu caràcter provocador havia d’estar habituat a respostes així i perquè crec que en el fons em tenia simpatia. És que Benet, quan anava amb el seu seguici d’escriptors que el cortejaven, era un, i quan estava sol era un altre. Benet i jo sabíem que teníem una història en comú, ell d’un costat i jo de l’altre. Amb el temps vaig arribar a la conclusió que sí, que en certa manera jo era escriptor gràcies a ell. Vull dir: que jo no vaig tenir un ambient culte en el qual formar-me com a escriptor, però sí un sentiment de pèrdua i de desarrelament, que és una cosa molt narrativa. I la presa que va construir Benet està en l’origen d’això.

No té la sensació que mai se n’ha anat d’aquella zona?

Ningú se’n va mai dels seus escenaris primitius. I no es tracta d’enyorança. Es tracta que tots tenim un paisatge matern, un paisatge en el qual vam aprendre a veure el món. Després coneixes altres paisatges, però sempre n’hi ha un en el qual et sents més en harmonia. Recordo a un oncle meu que va marxar després de la guerra a l’Argentina i em deia, quan el vaig visitar a Buenos Aires: «és curiós que jo sempre vaig voler sortir del poble i, a mesura que passa el temps, somnio cada vegada més amb aquell poblet perdut». És que és una cosa que ens acompanya sempre, és la nostra primera memòria, la qual preval sempre. El paisatge inicial, la memòria i la llengua.

S’ha sentit per aquest motiu un foraster a tot arreu?

Tampoc faig bandera d’això ni em lamento. Des de petit sé que soc d’un lloc que ha desaparegut. Si jo m’hagués de definir a mi mateix ho faria amb les paraules d’un personatge de Distintas formas de mirar el agua, que diu: «el meu avi sempre va ser un Ulisses pagès i provincià que l’única cosa que volia era tornar a la seva Ítaca natal, encara que sabia que aquesta ja no existia». Jo crec que la vida de tothom és un viatge a Ítaca, als nostres primers anys, que són la nostra veritable pàtria, com deia Saint John Perse. En aquest sentit, tots som Ulisses.

És interessant la relació de la seva escriptura, de la pèrdua, de l’estranyament, amb la de Juan Rulfo.

Hi ha elements de la naturalesa i de la climatologia amb els quals tots dos ens identifiquem: ell amb el desert i jo amb la neu. També estan els localismes, la memòria personal imbricada en una memòria col·lectiva. Per a mi la neu és un element que forma part de tot el que escric. Jo escric sobre la neu, visc sobre la neu i sé que tot el que escric es fondrà com la neu.

Va viatjar a Extremadura quan va començar la pandèmia i d’aquí va sorgir «La primavera extremeña (Alfaguara), l’experiència d’explicar un territori feliç enmig d’un drama.

Me’n vaig anar a Extremadura durant la pandèmia per a refugiar-me. Però era un moment en què la gent rebia malament als forasters perquè podien ser portadors de la pesta. De fet, es deia que érem els madrilenys els qui més propagàvem la pesta. La primavera extremeña és el relat del pas de la primavera de la pandèmia en uns camps meravellosos, el contrast d’aquesta bellesa davant el pas de la mort. Hi ha un llibre d’Eugenio Trías que es diu Lo bello y lo siniestro i estic d’acord en aquesta unió: perquè hi hagi una cosa bella ha d’haver-hi una cosa sinistra darrere, perquè si no és cursileria, i el sinistre ha d’estar cobert per la bellesa perquè en cas contrari és insuportable. Això passava: era l’estupenda primavera extremenya que avançava aliena a la mort de la pandèmia.

És curiós com fa d’un lloc determinat el seu propi territori.

Julio Caro Baroja deia que a Europa es va viure igual durant tres mil o quatre mil anys i que el gran canvi va ser el pas d’un món pagès i tradicional a un món industrial i urbà. Aquest canvi, que s’ha produït fonamentalment en el segle XX, és el que jo he viscut, com la majoria dels espanyols. Per això sempre he tingut la sensació d’haver nascut en un món i haver passat a un altre completament diferent. Bé, això li ha passat a la major part dels espanyols. Però sí, aquesta és la base de la meva literatura: canviar de lloc i fer-lo teu. Simplement per a poder viure millor, dins del que cap.

Però vostè es preocupa per tot el país en el que viu.

Jo he viscut tota la vida en aquest país i per això em preocupo per ell. Quan escric per la premsa opino sobre ell perquè jo no soc un escriptor al qual li és igual allò que l’envolta. Jo tinc una consciència social i em preocupa la vida de les altres persones, no només la meva. Per exemple: des de fa temps veig molta agressivitat a Espanya, qualsevol cosa és motiu d’enfrontament. Això és una cosa que em preocupa, perquè per a mi la vida té a veure amb la tranquil·litat i amb el benestar social. Em crida l’atenció que quan érem més pobres i teníem més problemes (el terrorisme d’ETA, etc.) no hi havia l’agressivitat que hi ha avui. Per això reflexiono sovint sobre aquest tema, no sé si serveix per a alguna cosa però ho faig. Miri: des del punt de vista material mai s’ha viscut a Espanya com ara, parlo en termes generals, clar, ja sé perquè molta gent no és així. Llavors a què es deu tanta agressivitat? Perquè curiosament, a més, l’agressivitat la solen protagonitzar els que millor viuen, no els més pobres. No deixa de ser misteriós.

En altres ocasions ha assenyalat al periodisme com a origen d’aquests conflictes.

He assenyalat a determinat periodisme. I a la política. Són dues coses necessàries, eh?. El problema és quan es prostitueix el periodisme i quan es prostitueix la política, com quan es prostitueix la literatura, que també succeeix. Molts van a les tertúlies dient que són periodistes i no, no són periodistes. Són agitadors polítics, d’un bàndol o d’un altre. No diré noms, però molts no són periodistes, són falsos animadors de la discussió social. Ara tothom es creu periodista perquè pot fer arribar la seva opinió a milers de persones a través de les xarxes socials, però no és així, de la mateixa manera que no tots els que es diuen escriptors ho són, encara que publiquin llibres.

Té la sensació que el temps es mor com la terra, com ha escrit en algun dels seus llibres?

Home, clar. El temps es mor, com la terra i com la neu. Per això escriure és com lluitar contra el temps, intentar salvar alguna cosa de l’oblit. Aquest és l’objectiu de la literatura: deixar memòria d’una època i que aquesta veu es pugui continuar escoltant molts anys després. Tu ja no hi seràs, però el que has deixat escrit continuarà aquí sonant.