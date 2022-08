Mercè Rodoreda, una de les referents de la literatura contemporània, va escriure en el seu moment La plaça del Diamant, ambientat en l'època de la Segona República, la Guerra Civil i la Postguerra. La novel·la tracta sobre la vida d'una dona de barri a la Barcelona de l'època, i lluny de ser polèmica, és un referent per a molts lectors.

Ara bé, una traducció a l'anglès ha aixecat polseguera. Isaac Calordeforn, usuari de Twitter, ha estat el primer a criticar la traducció: "Trobo que aquesta traducció a l'anglès de La plaça del Diamant, pagada amb diners de l'Institut Ramon Llull, no fa cap bé a Mercè Rodoreda. Espero que en altres llengües les coses s'hagin fet amb molta més cura i dedicació”.

L'internauta assegura que hi ha una gran quantitat d'errors en aquesta traducció duta a terme per Peter Bush, que hauria fet "tot un esforç d'amagar el català o la cultura catalana per no voler espantar lectors anglesos quan hauria de ser tot el contrari; un lector que s'acosti a aquesta obra precisament ha de buscar aquests trets”. Per exemple, en Quimet ara es diu Joe.