Concert doble per celebrar un aniversari i homentage al fundador de la Schubertíada, el Dr. Jordi Roch. En trenta anys la singladura no ha estat un fet menor, perquè la Schubertíada empordanesa ha aconseguit situar-se en un dels festivals d’aquest gènere més importants del panorama internacional.

Per tal de celebrar aquestes trenta edicions calia fer un reconeixement merescudíssim al seu iniciador amb un concert espectacular. La primera part la va protagonitzar Julie Fuchs amb un programa dedicat a la mélodie française centrat en les obres de Fauré i Poulenc i l’estrena d’una obra dedicada al Dr. Roch a càrrec del Quartet Atenea escrita pel mestre Ros Marbà.

Per a la segona part, s’havia reservat una nova aparició del gran Matthias Goerne, que va oferir el cicle de La bella molinera acompanyat pel gran pianista Alexander Schmalcz.

Si ja va ser inoblidable el dia 19, en aquest concert he de dir que encara sembla superar-se a sí mateix per l’energia i magnetisme constant des del primer lied. La primera meitat aproxidamament dels lieders d’aquest cicle contenen joia, optimisme i una certa candidesa que Goerne va interpretar de forma magistral, buscant la naturalitat del cant per continuar amb la resta de cançons treballant cada vegada més els matisos i el transport musical del dramatisme contingut amb un final conmovedor amb Des Baches Wiegenlied. Un final pel record que va ressonant encara després del concert en la memòria.

Honor i glòria al tàndem Goerne-Schmalcz i gratitud i reconeixement al qui ho ha fet possible: la visió d’un home com el Dr. Roch i l’equip humà que cada any treballen en un esdeveniment de primera línia.