Després de la seva històrica selecció a concurs al festival de Canes, el cineasta banyolí Albert Serra presentarà a Girona l'esperada Pacifiction el 5 de setembre. La pel·lícula, que va competir per la Palma d'Or a Canes, va sortir ovacionada del prestigiós certamen francès al maig. Finalment, arribarà a la cartellera el 2 de setembre i tres dies després, Serra i el seu equip seran al cinema Truffaut per presentar-la a la ciutat. El Truffaut ja ha posat a la venda les entrades per a la sessió, prevista per dilluns 5 de setembre a les 8 del vespre.

Albert Serra rep una calorosa rebuda a Canes amb vuit minuts d’ovació a “Pacifiction” Protagonitzada per Benoit Magimel, s'ambienta a la Polinèsia Francesa i segueix els passos de l'Alt Comissari de la República, De Roller, representant de l'Estat francès, un home calculador de maneres impecables. Tant a les recepcions oficials com als establiments il·legals, no deixa de prendre el pols a una població local la ira de la qual es pot despertar en qualsevol moment i més quan comencen a córrer els rumors de la suposada represa dels assajos nuclears francesos.