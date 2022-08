Edicions Cal·lígraf publicarà aquest setembre el poemari de Pau Riba 'Trànsit. Prosopopeia de la infància'. No és un inèdit, però gairebé. Conté sis poemes llargs escrits a mitjans dels 80 dels quals tan sols n'existeix una curta edició de bibliòfil de l'any 1985 (en làmines de gran format il·lustrades amb dibuixos a llapis i gravats de la seva germana Mercè Riba). Els poemes s'inspiren en tres binomis de personatges: els nans i els gegants; els cucs de la gana i l'àngel de la son; i l'home del sac i l'angelet de les dents. Tots tres han estat objecte d'històries que habiten en la imaginació infantil i creen o foragiten temors, alhora que contenen mostres de saviesa ancestral. La publicació coincideix amb el 10è aniversari de l'editorial.

L'editorial empordanesa recupera així un material que és gairebé inèdit, o si més no, força desconegut. 'Trànsit (prosopopeia de la infància)', tal com s'anomenà aquella edició de bibliòfil, era un conjunt de làmines de gran format (68 per 50 centímetres) que anaven en una caixa de fusta amb el frontal de vidre i del qual se'n van fer 50 exemplars. La creació es va presentar i es va exposar a la Galeria Palau de Caramany de Girona el 1985. «Allò del 85 era una obra d'art; aquesta és la primera edició que se'n fa en format llibre», corrobora des de l'editorial Ramon Moreno. L'editor detalla a l'ACN que han comptat amb la complicitat de Mercè Riba, la germana escultora i grabadora de Pau Riba, autora dels dibuixos que acompanyen els poemes. En canvi, desconeix si ella li va arribar a comentar al mateix Pau Riba que l'editorial tenia la intenció de publicar els poemes i els seus dibuixos en un llibre.

Segons explica, ja treballaven en el projecte abans de la mort de Pau Riba, aquest hivern, i aleshores la publicació va quedar pausada. Ara, amb el beneplàcit de la seva germana i autora de les il·lustracions, finalment publicaran el recull coincidint amb la 'rentrée' literària i, també, amb el 10è aniversari de l'editorial. El recull consta de sis poemes llargs, que sumats amb els dibuixos i gravats conformen un volum de 54 pàgines. Aquest conjunt de poemes no va ser la primera ni l'última incursió de Pau Riba en la poesia. Ara bé, 'Prosopopeia de la infància' sí que és l'única col·laboració artística coneguda entre els dos germans. Riba s'havia iniciat en aquest gènere, precisament, amb el seu primer llibre publicat: 'Cançons i poemes', de l'any 1968 (amb pròleg de Raimon). 'Màximes maximalistes' (Arola, 2006) va ser la seva darrera aventura poètica.

Desè aniversari

Per celebrar el desè aniversari, Edicions Cal·lígraf també publicarà a la tardor el poemari 'Us escric des d'una presó de Grècia', escrit per Aléxandros Panagulis durant el seu captiveri en temps de la dictadura dels coronels i traduït per primera vegada al català. Així mateix, també veurà la llum la interpretació del poeta mallorquí Pere Suau del clàssic 'Himnes Òrfics', també inèdit en català.

I finalment el segell recupera 'Elogi de la mentida' de l'escriptor i filòsof Josep Torres Tribó; i de nou, per primer cop en català, 'L'habitació de Jacob' de Virginia Woolf, en el centenari de la publicació d'aquesta obra.