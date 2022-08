Males notícies per als poc amants de l’estil urbà, el ‘twerking’ i la remenada de maluc, perquè un any més, i fins i tot de manera més clara, aquest 2022 està sent un estiu de domini arreu del món de la música en espanyol, amb Bizarrap, Rosalía i Bad Bunny com a grans responsables.

A aquests artistes pertanyen sis de les deu primeres posicions de la llista ‘Global 50’ de Spotify, una proporció que es dispara en països com Espanya, on els artistes llatins fan ple. Vet aquí una llista de deu cançons que no deixaran de sonar aquesta temporada en xiringuitos, autoràdios i pistes de ball i que perfectament es poden convertir en la cançó de l’estiu. 1· Bizarrap i Quevedo: ‘BZRP music sessions vol 52’ La conjunció d’aquests dos rapers de l’Argentina i les Canàries, s’ha convertit des de fa setmanes en el número 1 mundial, un fenomen viral al marge de multinacionals per a «’perrear’ tota la nit». De les ‘Music Sessions’ se’n pot rescatar a més el volum previ, amb Villano Antillano. 2· Rosalía: ‘Despechá’ De ‘Bizcochito’ a ‘Saoko’, qualsevol dels temes del seu últim disc, ‘Motomami’, podria posar sintonia a aquest estiu, però el torrent creatiu de la catalana li va fer sumar a la seva actual gira cançons encara més noves com aquest mambo que, quan encara no tenia nom ni versió gravada, ja es va convertir en un dels moments més corejats dels seus directes. 3· Shakira i Rauw Alejandro: ‘Te felicito’ És elogiable que després de més de 30 anys de carrera la de Barranquilla continuï facturant ‘hits’ contagiosos com aquest tema ballable amb cert toc futurista que, segons indiquen algunes veus, al·ludeix a la seva ruptura amb el futbolista Gerard Piqué. 4· Ana Mena i Belinda: ‘Las 12’ Tot i que hi ha gent que prefereix la versió original en italià, ‘Mezzanotte’, la malaguenya s’apunta un nou gol amb la cançó escrita per Andrés Torres i Mauricio Rengifo que en la seva translació al castellà compta amb una altra diva de la música en aquest idioma, la hispanomexicana Belinda. 5· Aitana, Emilia i Ptazeta: ‘Quieres’ Si amb ’Formentera’ ja va aconseguir posar fons de platja als freds mesos de l’hivern passat, amb aquest tema que anticipa el seu pròxim disc la jove catalana continua fent mèrits per convertir-se en una de les reines imprescindibles de l’estiu. 6· Bad Bunny, ‘Tití me preguntó’ Seria estrany que amb un disc sota el braç titulat ‘Un verano sin ti’, l’astre porto-riqueny de les llistes de streaming no fos un dels protagonistes de la temporada, per exemple amb aquest senzill cadenciós que el públic ha convertit en el de més èxit d’aquest últim disc. 7· Duki: ‘Givenchy’ Precisament de la mà de Bad Bunny va aconseguir aquest ‘traper’ argentí un dels seus èxits més grans, ‘Goteo’. En el punt més alt de l’onada, torna al gènere que el va crear amb verb àgil i agressiu per demostrar que sap ‘frontear’, sense exagerar. 8· Harry Styles: ‘As it was’ El ja emblemàtic teclat dels vuitanta de l’inici, que l’emparenta amb la progressió de ‘Take on me» d’A-ha, constitueix un ganxo tan poderós i reconeixible que ha fet del primer avançament de ‘Harry’s House’ un dels grans èxits de la seva carrera. Una peça de melodia alegre per parlar, en realitat, de salut mental. 9· Beyoncé: ‘Break my soul’ La nord-americana no abandona el seu al·legat identitari a favor de la comunitat negra en ‘Renaissance’, el seu últim disc (sorpresa), aquesta vegada des d’una òptica hedonista que convida a la pista de ball amb robes ‘afrobeat’ i, com en aquest cas, amb una producció de house dels anys 90. 10· Kate Bush: ‘Running up that hill (a deal with God)’ Qui li havia de dir a la cantautora britànica que el seu empoderador tema de 1985, llavors número 3 al seu país, tornaria al primer pla mundial 37 anys després gràcies a la seva inclusió en la BSO de la sèrie ‘Stranger things’ fins a coronar als EUA la llista de les cançons més reproduïdes en plataformes digitals.