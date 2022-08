Coldplay ha afegit un quart concert a la seva parada barcelonina dins de la gira 'Music of the Spheres World Tour', el mes de maig de l'any vinent. Si dilluns passat el grup de Chris Martin anunciava dos concerts a l'Estadi Olímpic els dies 24 i 25 de maig i aquest dimecres Live Nation confirmava que n'hi hauria un tercer el dissabte 27 del mateix més, la promotora ha explicat ara que suma una quarta cita per al dia 28 degut a "l'espectacular demanda" d'entrades.

Les noves dates arriben després de l'èxit registrat ja en la prevenda d'entrades per a tota la gira europea del grup, incloses les cites de Barcelona. Aquesta serà la primera visita del grup de Chris Martin a Barcelona des del 2016.