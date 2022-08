La banda britànica Coldplay ha venut les 200.000 entrades per als 4 concerts programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per al 24, el 25, el 27 i el 28 de maig del 2023 i que van sortir a la venda aquest dimecres al matí. «Cap artista havia aconseguit omplir quatre nits seguides l'Estadi Olímpic Lluís Companys», ha destacat la promotora Live Nation aquest dijous en un comunicat, que ha qualificat les vendes com un rècord històric.

Davant la gran demanda després de l'anunci dels dos primers concerts a Barcelona dins de la gira mundial de la banda 'Music of the spheres tour 2023', el conjunt afegia una tercera data, el 27 de maig, i, en esgotar les localitats en menys de dues hores, han anunciat una quarta i última data per al 28 de maig, «que s'ha venut en temps rècord». Els quatre concerts de la banda liderada pel vocalista Chris Martin a Barcelona suposen la seva tornada a la capital catalana 7 anys més tard, després que el 2016 toquessin al mateix recinte a la gira 'A head full of dreams'.

Des que el grup va començar la gira a Costa Rica el març del 2022, ha venut més de quatre milions d'entrades per a les dates a Llatinoamèrica, l'Amèrica del Nord i Europa. A més de Barcelona, Coldplay farà parada a Portugal, Itàlia, Suïssa, Dinamarca, Suècia, els Països Baixos i el Regne Unit en un 'tour' que intenta marcar un abans i un després en la revolució sostenible.

La banda ha inclòs múltiples iniciatives per imprimir a la gira un caràcter ecològic, entre les quals, el fet de reduir les emissions de CO₂ al 50% en comparació amb anteriors 'tours', apostar per noves tecnologies verdes tant a l'escenari com en els desplaçaments, i impulsar amb els beneficis de la gira projectes de restauració mediambiental.