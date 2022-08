Eudald Carbonell troba un crani de neandertal de fa 60.000 anys

Troballa excepcional al jaciment de l’Abric Romaní de Capellades (Anoia). Després de 40 anys de recerca continuada, els arqueòlegs de la campanya codirigida pel gironí Eudald Carbonell han pogut desenterrar la primera resta humana. Són fragments parcials d’un crani de neandertal de 60.000 anys d’antiguitat. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i l’equip d’investigadors, han donat a conèixer el descobriment avui. «Estic emocionat, és una troballa molt important», afirmava Carbonell. El gironí va dir que l’any passat s’intuïen «canvis» en els nivells del jaciment, però va admetre que no s’imaginaven que fossin tan importants per a futures investigacions. Durant l’acte, s'ha anunciat que el jaciment serà declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) aquest any.

«El valor més gran d’aquesta troballa és precisament el tipus d’os de què es tracta. Cada os ens explica unes coses. I aquests ossos cranials, en particular el temporal, que es troba a la zona de l’oïda, potser ens expliqui coses lligades al llenguatge i puguem explorar com parlaven els neandertals», ha explicat avui emocionat Carbonell. I, encara que a Atapuerca (Burgos) ja s’ha avançat darrerament en aquest sentit, l’investigador català està convençut que l’osset ara localitzat a l’Anoia, «potser aporti, per la seva mida, nova informació sobre la mecànica de la parla d’aquesta espècie». La que hauria estat, doncs, la darrera campanya d’Eudald Carbonell a l’Abric Romaní ha acabat en enhorabona.

Al mateix moment, Robert Sala, investigador de l’IPHES-CERCA/URV i també codirector de les excavacions, recordava com el 1983 un jove Eudald Carbonell i ell mateix van tenir la «gosadia» de tornar a excavar un jaciment emblemàtic del noucentisme català. Reprenien així la feina iniciada el 1909 per Amador Romaní i Lluís Maria Vidal, al capdavant de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a la cinglera del Capelló. Durant l’acte, s'ha posat en valor la feina de tots els investigadors i s'ha reclamat unes millors condicions laborals per tots ells. També ha dit que aquest jaciment ha estat «molt important» per l’IPHES i que espera que la troballa contribueixi a reforçar encara més aquesta institució en el futur.

Enginyeria inversa per a contextualitzar les restes

L’anomenada enginyeria inversa serà una de les metodologies que permetrà aportar llum i contextualitzar les restes, amb estudis d’ADN o proteïnes, entre d’altres. També obrirà noves hipòtesis, com ara conèixer com i per què aquestes restes van ser dipositades aquí.

Carbonell també es preguntaa sobre els sentiments d’aquest grup de neandertals d’entre 6 i 12 persones que van ocupar la zona fa 60.000 anys i les motivacions de deixar aquestes restes aquí, «trencades». També confien determinar en els pròxims mesos si son d’home, dona o d’una criatura. Preguntes que encara no tenen resposta però que ajudaran a comprendre encara millor com vivien en aquell moment de la història. «Esperem que no siguin les últimes, sinó les primeres», apuntava amb il·lusió, tot admetent que «és una caixa de pandora» que donarà molta informació en un futur.