Quan mira enrere, a la soprano alemanya Juliane Banse li és més fàcil recordar en quantes edicions de la Schubertíada no ha participat que no pas en les que sí que ho ha fet. De les trenta edicions del festival empordanès, sap segur que no hi va actuar els estius que va parir els seus tres fills i un més per malaltia, així que calcula que s’ha posat davant del públic de la canònica de Santa Maria de Vilabertran «unes 25 o 26 vegades».

«Ningú em coneix tan bé com el públic de la Schubertíada», assegura rotunda la cantant, que aquest vespre actua de nou al certamen de l’Alt Empordà, perquè «no podia faltar en una edició tan especial com la del trentè aniversari».

I és que la connexió de Banse amb el festival «és molt, molt propera», reconeix. Tant, que el seu creador, Jordi Roch, l’ha titllat en més d’una ocasió com la musa de la Schubertíada, perquè va ser sentint-la cantar a Àustria que se li van despertar les ganes d’engegar la cita empordanesa.

«Sempre he sentit una responsabilitat amb el festival. Als inicis va ser pioner, va ser arriscat, i senties que tothom remava a favor del projecte perquè sortís bé. I amb els anys, ha sigut preciós veure com de bé ha sortit la criatura i la fortalesa que té actualment», diu la cantant de lied sobre una cita a la qual torna any rere any.

«Crec que és per la gent que el fa. Realment pots sentir que adoren el projecte, t’hi sents molt ben rebuda; també per la canònica de Santa Maria, que és un lloc molt especial, per l’atmosfera que s’hi crea durant els concerts i la bona acústica que hi ha, i és clar, pel públic, que és tan lleial a la Schubertíada com ho som molts dels artistes que hi participem», assenyala Juliane Banse.

«Tinc la sensació que sóc part de la seva família, perquè hi ha espectadors que em coneixen des de fa trenta anys. L’energia positiva que transmeten arriba fins a l’escenari», declara la intèrpret teutona.

Un relleu generacional

Banse tornarà a cantar a Santa Maria aquest vespre (20.30), en un concert, diu, que serà «molt especial, perquè hi haurà un relleu generacional». Interpretarà lieds de Brahms i Schuman, dos dels seus compositors preferits i, més del pianista Wolfram Rieger, l’acompanyarà el baríton Konstantin Krimmel, «un jove talent que es troba a l’inici de la seva, segur, gran carrera musical».

«El que em fa il·lusió és que fa uns quatre anys, vaig formar part de dos concursos de cant que Konstantin va guanyar i és preciós veure que el que vam creure per donar-li el premi, que seria un gran cantant, s’ha fet realitat i que la seva carrera ja s’està enlairant», explica Banse.

«M’encantarà cantar amb algú tan jove com ho era jo quan vaig començar a participar en la Schubertíada, i pensar que probablement ell també hi cantarà els propers trenta anys», declara la cantant alemanya, que, a més, enguany s’estrena també com a docent a l’Acadèmia de la Shubertíada.