Queda menys d’una setmana per tancar les inscripcions de Poble de l’Any, els guardons que ha llançat Prensa Ibérica per reconèixer la feina i l’esforç que els petits municipis rurals i marítims realitzen diàriament al llarg de tot Catalunya. Aquells pobles interessats a participar-hi, disposen de temps encara fins al 31 d’agost, quan es tancaran oficialment les candidatures.

Com a part del compromís social del grup Prensa Ibérica, aquesta iniciativa té com a principal objectiu visibilitzar i combatre les problemàtiques que hi ha entorn de la despoblació i la falta d’infraestructures als pobles de tot el territori català. Per això, juntament amb les seves capçaleres a Catalunya –El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà–, Prensa Ibérica vol premiar totes aquelles activitats i projectes que fomentin el desenvolupament en els àmbits de l’agricultura, la pesca, la cultura i el creixement tecnològic i digital.

Poble de l'Any és un premi que reconeix la feina de desenvolupament que duen a terme els petits municipis rurals i marítims de Catalunya

Amb aquest mateix propòsit, Chocolates Torras, Tallers Ballús de Toyota, Endesa, Cafès Pont, Bonpreu Esclat i Ajuntament de Manresa s’afegeixen a aquesta iniciativa com a patrocinadors de Poble de l’Any, una mesura cada vegada més necessària en el context demogràfic actual.

COM PRESENTAR-S’HI

Per poder participar en qualsevol de les categories del concurs, és necessari que els ajuntaments i/o les entitats socials del municipi facin la inscripció a través de la pàgina web www.millorpoble.cat aportant tant informació com imatges del poble candidat. A nivell de participació, tots els pobles podran presentar-se a un màxim de dos premis entre les categories disponibles: agricultura, cultura i desenvolupament tecnològic i digital per als pobles d’interior, i s’hi afegeix la categoria marítima per als pobles del litoral.

El període de presentació de candidatures està obert des del dia 15 de juny i, després d’una breu ampliació, conclourà dimecres vinent, 31 d’agost. De moment, aquesta primera edició ja compta amb la participació de 23 municipis, que representen una gran part del patrimoni històric i natural de Catalunya: Arbúcies (Girona), Avià (Barcelona), Batea (Tarragona), Calaf (Barcelona), Calonge i Sant Antoni (Girona), Cardona (Barcelona), Castellar de la Ribera (Lleida), Creixell (Tarragona), el Papiol (Barcelona), Gironella (Barcelona), Josa i Tuixent (Lleida), la Galera (Tarragona), l’Escala (Girona), Mura (Barcelona), Palamós (Girona), Penelles (Lleida), Pineda de Mar (Barcelona), Planoles (Girona), Sallent (Barcelona), Sant Pol de Mar (Barcelona), Sant Quintí de Mediona (Barcelona), Solsona (Lleida) i Tossa de Mar (Girona).

El procés d'inscripció romandrà obert fins el proper 31 d'agost

LES VOTACIONS

El dia 2 de setembre es donaran a conèixer els pobles que han sigut escollits finalistes per part del jurat –tenint en consideració els mèrits presentats en el procés d’inscripció– i, a partir de llavors, s’obrirà el procés de votació popular. Arribats a aquest punt, els lectors d’El Periódico, Diari de Girona, Regió 7 i Empordà tindran l’oportunitat de votar pels seus pobles favorits a la pàgina web www.millorpoble.cat fins al 22 de setembre.

Finalment, a tall de clausura, el dia 27 de setembre tindrà lloc la gala d’entrega dels premis Poble de l’Any. Aquesta celebració es portarà a terme al Teatre Kursaal de Manresa i acollirà autoritats i representants dels pobles finalistes i comptarà amb la cobertura mediàtica dels mitjans del grup Prensa Ibérica.