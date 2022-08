Aquest divendres torna a les cartelleres el personatge d’animació que més alegries ha donat a la caixa del cinema espanyol: Tadeu Jones. Les aventures de Tadeu Jones 3: La taula maragda, amb el segell del productor gironí Edmon Roch, arriba amb «una aposta molt forta per la gran pantalla». I ho farà tant a l’Estat, on s’estrenarà en més pantalles que Top Gun: Maverick, una de les pel·lícules més destacades de l’any, com a escala internacional, projectant-se en 43 països.

La cinta d’animació dirigida per Enrique Gato vol revalidar l’èxit de les seves dues predecessores, igualment protagonitzades per l’arqueòleg inspirat en el cèlebre Indiana Jones. Paramount, que és qui s’encarrega de la distribució de la tercera entrega de la saga, «ha fet una aposta molt decidida per estrenar-la en cinemes i, a més, com es fa amb els grans títols, fer una estrena simultània internacional», explica Roch, especialment satisfet perquè el film es podrà veure «en més sales i països» que qualsevol de les anteriors i «això vol dir que tant la distribuïdora com els exhibidors hi creuen». Concretament, arribarà a unes 700 pantalles i 430 cinemes de tot l’Estat, ja que hi ha equipaments que la projectaran en més d’una sala. Es llancen prop de quaranta còpies doblades al català, que es podran trobar als cinemes de Girona, Roses, Salt, Figueres, Olot i Palamós, per exemple. Pel que fa al recorregut internacional del film, el productor gironí recorda que les altres dues pel·lícules ja van tenir molt d’èxit en països de Llatinoamèrica, la Xina o Rússia, i confia que això es repeteixi amb aquesta tercera part. De moment, té confirmada l’exhibició en 43 països, però la xifra pot anar creixent. I precisament per aquesta creença en la gran pantalla, la previsió és que Les aventures de Tadeu Jones 3: La taula maragda no arribi a les plataformes fins «molt més endavant». Deu anys després de l’entrena del primer llargmetratge, Tadeu Jones és una marca «molt consolidada» del cinema espanyol. Amb un procés de creació complex que fa que es trigui uns quatre anys a produir cada film, enguany arriba a la majoria d’edat, perquè els primers curtmetratges protagonitzats pel personatge daten del 2003. En aquesta ocasió, a en Tadeu li agradaria molt que els seus col·legues arqueòlegs l’acceptessin, però destrossa un sarcòfag i desencadena un conjur que posa en perill la vida dels seus amics. Només tindrà l’ajut de la Sara per acabar amb la maledicció de la mòmia.