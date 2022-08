La Calòrica, que recupera el seu primer espectacle Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, obrirà la propera temporada teatral de Roses. Serà el 17 de setembre, i donarà el tret de sortida a una tardor en què l’escenari rosinc acollirà una dotzena de propostes escèniques protagonitzades per actors com Laia Marull, Pep Munné o Àurea Màrquez.

Entre els muntatges que passaran per Roses aquesta tardor hi ha Speer, amb Pep Munné o El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg, protagonitzada per Laia Marull i que ha fet temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Àurea Márquez i Albert Pérez seran a l'Alt Empordà amb M’hauríeu de pagar, del dramaturg gironí Jordi Prat i Coll, Premi de la Crítica d’Arts Ecèniques en les categories de millor text, petit format i actriu.

Pels més petits, l'entitat Optimist ha programat per aquest trimestre les obres Camí a l’escola (octubre), A la fresca (novembre) i Una dent sota el coixí (desembre) i en l’apartat musical, Miquel Abras presentarà el 29 d’octubre el seu darrer treball, La felicitat també plora, mentre que el concert benèfic que anualment ofereix l’associació Roses Contra el Càncer, celebrarà enguany la seva dinovena edició amb una gala lírica amb els tres tenors Albert Deprius, Josep Fadó i Beñat Egiarte interpretant fragments d’òperes, sarsueles i cançons napolitanes.

Les entrades ja estan a la venda.