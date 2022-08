El passat dimarts 9 d’agost, durant la presentació de la 22a edició del FITAG, Martí Peraferrer, que ha estat director del festival els últims divuit anys, va anunciar per sorpresa que abandonava el càrrec. La llei de contractació l’obliga a plegar, ja que, al tractar-se d’un festival d’una institució pública com la Diputació, cal treure a concurs una licitació. Tot i això, a la mateixa presentació, on també hi era present el diputat Albert Piñeira, actual portaveu de l’equip de govern i vicepresident responsable de l’Àrea de Cultura de la Diputació, va declarar que la continuïtat del FITAG està «assegurada».

Si bé fins ara des de la Diputació es contractava només la direcció artística del FITAG per mitjà de la Fundació Casa de Cultura de Girona, ara, tal com va acordar el patronat de l’ens el passat 19 de juliol, a partir de l’1 de gener del 2023 aquest passarà a ser un servei més de l’Àrea de Cultura de la institució. Això implicarà, doncs, el contracte d’un servei integral que inclou tant la direcció com també la gestió i l’organització del festival. «Si l'any que ve es fa el FITAG, seré a la platea aplaudint al màxim» Segons fonts de la Diputació, es preveu que es publiqui l’anunci de la licitació a finals d’any i que, des que la publicació fins que s’adjudiqui el contracte, passin uns quatre o cinc mesos. La licitació, en la qual s’hi promourà la contractació de PIMES, es farà per mitjà d’un procediment obert, i es preveu que sigui un contracte de serveis de prestació successiva. La Diputació aposta per la continuïtat del FITAG durant molts anys més, però caldrà veure quina empresa n’assumeix la gestió i organització.