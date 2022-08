El festival Som de Mar va presentar dijous el grup «La que queda de Boney M i unes nenes familiars seves que li fan els cors més un negre coix que sembla un ninot i ronda per l’escenari», però com que això no cabia als cartells, ho van anunciar com a Boney M . La que queda de Boney M es diu Liz Mitchell, i de fet és l’única que canta, tret d’una peça que va deixar interpretar a cappella a les noies del cor, que no sigui dit que no es guanyen el sou. Pel que fa al negre -no sé si realment és coix o se’l fa com a part de la coreografia-, té la impossible tasca de substituir el mític Bobby Farrell, que tampoc cantava però es va fer un lloc en l’imaginari de tota una generació gràcies als seus balls gairebé epilèptics. El substitut, no és que no estigui a l’altura de l’original, és que ni tan sols llueix pèl al pit. Un Bobby Farrell sense pèl al pit, ni és Bobby Farrell ni és res.

Liz Mitchell té setanta anys i canta, balla i domina l’escenari com una mestra, però de Boney M no en queda res més, imagino que ara deu ser una franquícia i la Mitchell en té els drets. Bé per ella. Com que un no parla anglès, es va perdre les presentacions que va fer, però crec que algun parentiu tenia amb les coristes, i per allà penso que també corria el marit, el fill i no sé qui més, tot queda en família.

El concert va tenir lloc als Jardins de Santa Clotilde, un marc incomparable i blablabla, però no sembla bona idea situar el públic en cadires d’embalat i l’escenari a poca altura, de manera que si una sola persona s’aixeca del seient, la resta ha de fer el mateix si vol veure res. Això, si no té la desgràcia -com em va passar- de tenir al davant una senyora gravant cada cançó amb el mòbil, just a l’alçada dels meus ulls. Només el fet de tenir les mans ocupades prenent notes va impedir que li llancés el telèfon a la veïna cala Sa Boadella, també un marc incomparable i blablabla. Cada cop més gent no va als concerts a disfrutar, sinó a gravar-lo per mentir a les xarxes dient que ha disfrutat.

Estàvem amb Liz Mitchell, perdonin la tabarra. No va trigar ni un minut a aixecar el públic -alguns voluntaris, altres per poder veure l’escenari-, just el temps que va trigar a cantar «Sunny» i «Daddy Cool», dos dels primers èxits de la (aleshores) banda. El públic - a cada moment més semblants als resagats d’una festa de casament- ballava «Ma Baker», «It's a Holi-Holiday», «Brown girl in the ring», «Rivers of Babylon», «Rasputin»... La banda sonora de tantes tardes a la pista dels autos de xoc. A punt vaig estar d’agafar per l’espatlla en gest de mascle protector el meu veí de seient, vaig veure a temps que era un home d’edat provecta, tan entusiasmat que responia a crits «Sí que ho estic!», cada cop que Liz Mitchell preguntava retòricament «Are you ready?».

Abans d’acabar, va fer un intent amb «El Lute», però va canviar tot seguit el nom per «Mandela», rebent gran ovació del públic, ignoro per què. Serà que els festivals d’estiu no s’han fet per a un pobre quinqui.