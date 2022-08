El gironí que va donar una plata «eurovisiva» a Galícia

Tanxugueiras no va arribar a Eurovisió, però la música gallega pot presumir d’haver sumat un èxit en una competició musical internacional aquest estiu. Una cançó en gallec que homenatja les dones i la llengua de Galícia i que adapta la melodia d’una copla popular, tota generada gràcies a la tecnologia, s’ha endut el subcampionat de l’AI Song Contest, «l’Eurovisió» de la intel·ligència artificial. Al darrere d’aquesta fita hi ha un gironí, Joel Cava, coordinador de l’equip que ha treballat durant quatre mesos en la creació de la cançó fent ús de la intel·ligència artificial i que ha aconseguit la plata en aquesta competició nascuda el 2020, quan la pandèmia va impedir fer l’Eurovisió de sempre.

Cava, resident des de fa quatre anys a Santiago, ha liderat l’equip que ha obtingut la segona plaça al concurs amb la cançó AI-Lalelo, per darrere del projecte guanyador, de Tailàndia. Tant en la cançó tailandesa com la seva, explica el periodista i creatiu gironí, s’ha posat la intel·ligència artificial «al servei d’una cultura i una llengua minoritzades», fent «un ús social de la tecnologia per fer-les perviure en el context global de l’homogeneïtzació».

El gironí destaca que «viu i treballa en gallec» i que fa temps que «sentia la necessitat de fer coses per Galícia». «Com a eurofan, després que Tanxugueiras no assolís la seva merescuda plaça per Eurovisió, vaig pensar que hauríem d’intentar-ho en la versió de la intel·ligència artificial», afirma.

«El repte ha sigut crear un equip com el nostre: especialistes amb coneixements de gallec, dedicats a la intel·ligència artificial aplicada a la creació musical i que, a més, tinguessin interès en la música tradicional», diu.

«Per nosaltres, el principal èxit va ser crear una cançó en gallec a través de la intel·ligència artificial, perquè hem hagut de partir de zero», explica Cava, coordinador de la iniciativa i responsable creatiu de l’agència compostel·lana CECUBO Group sobre una cançó que vol ser un homenatge a les dones gallegues i la seva tradició, llengua i cultura.

El procés creatiu, detalla, es va allargar durant quatre mesos, començant per aconseguir que l’algoritme aprengués a parlar gallec i a compondre copla per «poder establir un diàleg entre els artistes i l’algoritme». «No es tracta de substituir el músic, sinó d’anar de bracet de l’ordinador, que codis, models i sistemes creïn la cançó a partir d’una mostra», diu.

Pel que fa a la lletra, la mateixa màquina va generar els primers versos partint de les indicacions de l’equip; la melodia està feta generant diferents línies melòdiques amb la copla popular A costureira com a base, i per a la música, es van gravar instruments i utensilis del camp fins obtenir que el sistema informàtic pogués tocar per si mateix panderetes o bombos.

Ja a la fase final es van afegir les veus, es va processar l’àudio amb algoritmes i es va crear un videoclip amb intel·ligència artificial, reinterpretant una selecció d’escenes típiques gallegues.

Un centenar de candidats

La candidatura gallega competia amb catorze finalistes de països com la Xina, Corea del Sud, Alemanya, els Estats Units o Suècia, després de classificar-se en una semifinal amb més d’un centenar de propostes.

Com també passa a Eurovisió, el veredicte final depenia del vot popular, el televot, i d’un jurat professional, integrat per trenta especialistes en intel·ligència artificial aplicada a la música de les principals universitats, centres d’investigació i empreses com Google, Microsoft o Sony Music.

En la final de la competició internacional, celebrada al juliol a Lieja, AI-Lalelo va quedar segona un cop fet el barem entre la quarta posició que li va atorgar el jurat, i el primer lloc aconseguit amb el televot. Perquè com Tanxugueiras al Benidorm Fest, la cançó gallega va aconseguir la victòria moral d’haver guanyat en suport popular.