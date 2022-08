El Som de Mar tanca la primera edició «normal» amb 8.600 espectadors

Els Pets van acomiadar ahir a la nit la tercera edició del festival Som de Mar, que aquest agost ha congregat uns 8.600 assistents als jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar. La cita, nascuda l’estiu del 2020 en plena pandèmia, acaba la seva primera edició «normal» després de dos anys de restriccions amb 8.645 entrades venudes, el que suposa una ocupació mitjana del 85%, segons detallava ahir el seu director, Carles Gilibets.

Entre el 19 i el 27 d’agost, nou artistes han passat pel jardí botànic lloretenc, amb un cartell que incloïa noms com els de Manel, encarregats de la nit inaugural; Blaumut, Ramon Mirabet o Coque Malla.

El certamen ha penjat el cartell de complet aquesta setmana per a les actuacions de Rosario, Sergio Dalma i Boney M ft Liz Mitchell i s’ha quedat «a només 50 entrades» de fer també el ple per al concert de Joan Dausà d’aquest divendres.

Atreure públic de fora

Segons les xifres de l’organització, nou de cada deu entrades s’han venut a gent de fora de Lloret, per la qual cosa els responsables del festival donen per aconseguit l’objectiu de «fer del Som de Mar un reclam turístic».

En el cas de les nits protagonitzades per Manel, Els Catarres o els Pets, es tracta sobretot de públic català provinent de diferents punts de la comarca o estiuejants de la Costa Brava i el Maresme, explica Gilibets, però la platea del recital de Boney M «tenia un percentatge molt elevat de turista estranger», un tipus de públic en el qual el certamen selvatà vol incidir de cara a l’any vinent.

«Aquest any ha sigut una prova per veure com responia el turista davant d’un artista internacional que no es prodigui pels escenaris gironins. Hem vist que els artistes coneguts de casa nostra funcionen bé, però intentarem introduir un percentatge més alt de programació internacional, amb artistes poc habituals o que portin a Lloret formats especials», continua el responsable del festival organitzat per l’ajuntament i la promotora gironina U98Music.

«La prova d’enguany ha anat bé i de cara a pròximes edicions, anirem per aquí, a incloure al cartell un parell o tres de noms estrangers, clàssics com Boney M, que portin formats que s’adaptin a les característiques del nostre escenari», explica Gilibets.

I és que, un cop superades les limitacions d’aforament de la crisi sanitària, el festival ha passat de les 600 places dels dos primers anys a entre 1.100 i 1.200 localitats per concert aquest estiu. A més, també ha estrenat un nou espai sobre cala Sa Boadella per evitar aglomeracions al village, però no preveu créixer augmentant més la capacitat.

La ubicació, diu Gilibets, és «un dels punts forts del festival, perquè convida a descobrir el jardí botànic de Santa Clotilde i fer-ho de nit», però costa trobar-hi espais amplis i, a més, és un espai natural protegit.

«Per l’any que ve ja estem mirant quines propostes encaixen en el nostre espai i plantejant-nos si cal passar de la platea a una grada o fer alguns concerts a peu dret, però hem de trobar un equilibri entre la gent que pot cabre a la plaça i la del village», assenyala Carles Gilibets.