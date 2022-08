L'escriptora Laia Aguilar va tancar divendres la dotzena edició del cicle Punt de Lectura d'Agullana. Aguilar va omplir la plaça major del veïnat de l'Estrada amb 110 persones que van sentir les seves consideracions entorn del fet d'escriure novel·la en català i en particular sobre el procés de creació de la seva darrera novel·la, Les altres mares. Plantejada com una novel·la sobre tres tipus de maternitat no reconeguda, Les altres mares està estructurada con un relat que ens presenta tres casos de maternitat silenciada.

L'autora va començar afirmant que un dels temes més recurrents en les seves novel·les és el de «dir o no dir les coses, el de decidir parlar o callar davant d’alguna vivència que ens arribarà a marcar». I encara va afegir: «cal posar paraules a tot allò que ens genera dolor i patiment. El que no diguem s’enquista i acaba resultant negatiu». Formada en l’àmbit de la comunicació audiovisual, escriptora de guions, és molt conscient que en la seva manera de narrar hi tenen molta importància dels escenaris on passa l’acció i sobre els personatges Laia Aguilar va confessar: «jo busco crear personatges que tinguin esquerdes, personatges amb contradiccions, perquè només així poden ser versemblants».