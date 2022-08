La 40a edició del festival Ésdansa, dedicat als balls d’arrel tradicional va clausurar ahir una nova edició amb èxit d’assistència, més de 10.000 persones. El certamen, que va començar el passat 22 d’agost i s’ha allargat 7 dies, ha fet palès el seu lema de «ballar i fer ballar» portant fins a la Garrotxa companyies i grups de dansa d’arreu del món. Per exemple, enguany per primera vegada hi havia una companyia de la República de Djibouti.

La directora del festival, Núria Feixas, va valorar molt satisfactòriament el transcurs d’aquesta edició que ha arribat al 85% d’ocupació mitjana del conjunt d’espectacles: «Fem una valoració molt positiva perquè portem dos anys de semi-aturada. Amb la pandèmia vam reduir calendari i programació, especialment per la part internacional. Per tant, estem molt contents de poder celebrar aquests 40 anys i molt més després de veure que el públic ha reaccionat i ha quedat clar que té ganes», exposa la directora. Feixas reflexiona que en moments en què, a vegades, sembla que la societat viu polaritzada, la dansa exerceix de «llenguatge comú». «Crec que la dansa és un llenguatge universal i és un bon lloc per apropar cultures i entendre’ns a través del mateix llenguatge. Ens permet descobrir-nos i fer aquesta coneixença», reflexiona la directora del festival. Per acabar, Feixas va destacar el projecte de continuïtat de l’Ésdansa que, per ara, no té previst moure’s de les Preses. La directora també va posar en valor el gruix de voluntaris que permet que la iniciativa es desenvolupi de la manera que ho fa.