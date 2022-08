La mort als 58 anys de l’escriptor i crític de Figueres Vicenç Pagès ha transcendit més enllà de la seva ciutat. Els missatges de dol en homenatge a la seva memòria s’han succeït des del moment en què es va conèixer el decés. Aquest és un recull d’algunes de les moltíssimes dedicatòries que les persones que el van conèixer o el van llegir han deixat escrites a Twitter:

El periodista Frances Cruanyes va escriure: «’No blanquejarem la cendra’, va escriure Vicenç Pagès Jordà en el seu darrer tuit. Em corprèn i m’emociona el gran nombre de laments i reconeixements que li adrecen des d’arreu del país, sobretot de l’àmbit acadèmic, docent, editor, lector..., també institucional...En canvi, em sobta el silenci de la majoria dels membres del consistori figuerenc, la seva ciutat i a la que va dedicar una de les millors obres, «Els jugadors de Whist», amb virtuts i mancances d’una comunitat rica d’idees q de mica en mica se’n desprèn [...]».

Més cares conegudes, com l’escriptor Sebastià Roig, va destacar: «Ens despertem sense Vicenç Pagès i Figueres encara ens recorda més Lilliput. Tristos». Àngels Vila Safont, filòloga: «Vicenç Pagès Jordà se’n va massa aviat i amb un munt de coses per dir i escriure encara. Se’l trobarà a faltar a les nostres lletres!».

Núria Esponellà, escriptora: «Fa pocs mesos vam compartir conversa amb les lectores i lectors de La Tallada d’Empordà. Perdem un gran escriptor, amb un esperit crític extraordinari. Un company apreciat. El meu condol a la família, amics i lectors de Vicenç Pagès Jordà».

Gerard Furest, escriptor: «Fins i tot l’última piulada -’No blanquejarem la cendra’- és brillant, de geni. Espero que a Figueres et dediquin una plaça tan gran com et mereixes». Lourdes Godoy, professora de llengua catalana: «Avui m’ha colpit la notícia de la mort de Vicenç Pagès. Ens coneixíem des de sempre i vam anar junts a l’institut. Després he seguit tota la seva trajectòria. És, sens dubte, un dels escriptors més importants de Figueres. El meu condol a la família. Ens queda la seva obra».

Jordi Casals, professor i escriptor: «Si m’esteu escoltant és que formeu part de la ressistència». Guanyar el Premi Nacional de Cultura i citar Terminator. Bon viatge, Mestre».

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya: «Estic consternat per la mort d’en Vicenç Pagès. No me’n sé avenir. Tants d’anys de seguir-lo, d’aprendre amb ell o de tenir-lo a prop, fent d’escriptor i de mestre d’escriptors i lectors... Quina pèrdua! La meva abraçada a la família I als amics. Descansi en pau».

Pol Martínez, periodista: «Lamentar la mort de Vicenç Pagès. Una figura important de la llengua catalana en els darrers anys i un professor espectacular amb un sentit de l’humor especial. Cada classe seva era un regal».

Mariàngela Vilallonga, catedràtica emèrita de la Universitat de Girona: «I que aviat se l’han emportat els deus. Vicenç Pagès. Una molt bona obra feta que el sobreviurà. Em sap un greu molt gros la seva mort. El meu condol a la família i als amics. Us acompanyo en el sentiment».

Anna Teixidor Colomer, periodista: «No hi ha paraules per descriure la tristesa, la impotència de veure que en Vicenç Pagès Jordà, –el millor jugador de whist, l’escriptor brillant–, ens ha deixat. Tot l’ànim a la Camil·la i a la Berta, a la família i als amics. El trobarem a faltar tant.. Vicenç Pagès Jordà».

Figura estimada

Vicenç Pagès Jordà (Figueres, 1963) era una figura molt estimada i un exemple de gran nom que transcendeix més enllà de la seva ciutat. Pagès va eixamplar els límits de la literatura i va obrir camins que altres podran seguir. Director de l’Aula d’Escriptura de Girona, era també un gran lector i crític, que ens va reptar sempre a llegir més enllà. Pagès va morir víctima d’un càncer que se li va declarar abans de l’estiu.

Són diverses les obres que ha aportat a la literatura, sent probablement Carta a la reina d’Anglaterra (ed. Empúries), la seva obra més famosa. Poc abans, l’any 1995, va publicar la seva obra més ambiciosa, «El món d’Horaci», una novel·la que es troba a mig camí entre la ficció i l’assaig creatiu. El novembre tenia previst publicar una nova obra de la mà del nou segell d’Ernest Folch.

Pagès va guanyar la Biennal de Barcelona el 1989. Havia col·laborat amb els diaris El Punt Avui i El Periódico, la revista Presència i el digital cultural Núvol, entre altres, i havia exercit de professor a la Universitat Ramon Llull (URL). El 2013 va rebre el Premi Sant Jordi d’Òmnium Cultural per Dies de frontera i la Generalitat el va distingir amb el Premi Nacional de Cultura l’any 2014.

L’autor estava a punt de publicar el seu darrer llibre, «Kennedyana», una història panoràmica i molt personal de la família Kennedy, que ja havia lliurat a l’editor Ernest Folch, que té previst de publicar-lo el proper mes de novembre. Pagès va començar la seva carrera publicant a Editorial Empúries, de la mà de Xavier Folch, que va ser el seu editor al llarg de molts anys.