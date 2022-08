La Schubertíada va tancar diumenge la trentena edició, la que ha sumat més espectadors, concerts, artistes i ingressos de taquilla de la història. Segons les xifres de l'organització, 4.600 espectadors han passat pels 22 recitals i 38 concerts que han fet a Vilabertran, Barcelona, Cantàbria, Valdegovia i Vilabertran.

Segons el director de la cita empordanesa, Víctor Medem, aquesta edició ha de servir per «fer un pas endavant» i demostrar que el festival és «un referent en el circuit internacional de repertori de lied i música de cambra».

En l'àmbit de programació, en aquesta edició una desena d'artistes han debutat a Vilabertran i la canònica de Santa Maria ha estat testimoni de l'estrena mundial d'Antoni Ros Marbà, Quartet tardoral, interpretat pel jove Quartet Atenea, així com l'estrena a Espanya del cicle de Dotze cançons yiddish de Richard Rudolf Klein, a càrrec de Johannes Martin Kränzle i Hilko Dumno.

Per altra banda, els concerts matinals a l'Espai Misteri de Vilajuïga, amb localitats exhaurides en totes les sessions s'han consolidat aquest agost i el festival ja avança que reforçarà aquesta seu en els propers anys.

Pel que fa als ingressos, la Schubertíada 2022 ha tingut un 30% d'ingressos propis de taquilla, un 30% de patrocinis privats i un 40% d'aportacions públiques.

Amb la mirada posada a l'estiu vinent, la Schubertíada ja té nombrosos artistes confirmats per al 2023. Hi haurà artistes habituals, com Matthias Goerne, el Quartet Casals o Imogen Cooper, i novetats com la de la soprano nord-americana Erika Baikoff —que inaugurarà el festival a Vilabertran—, el baríton alemany Johannes Kammler o la soprano russolibanesa Anna El-Khashem.