Castelló d'Empúries (Alt Empordà) celebra del 9 a l'11 de setembre la 30a edició de Terra de Trobadors. Enguany la fira evocarà la construcció de la basílica de Santa Maria, coneguda com la catedral de l'Empordà. Algunes de les activitats vinculades a aquest monument és un mapping que es projectarà a la façana de la basílica a partir del qual s'aproparà la història i les particularitats arquitectòniques. A més, es recrearà una zona d'oficis que permetrà veure als visitants alguns dels artesans i maquinària que hauria treballat en la construcció de la basílica de Castelló. Entre el 9 i l'11 de setembre es faran 250 activitats, la programació més extensa que ha tingut mai la fira en els 30 anys de vida.

Per celebrar la fita de les 30 edicions de Terra de Trobadors, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries compta amb la participació de més d'una vintena d'entitats del municipi. Entre totes elles i el consistori s'encarregaran d'articular les 250 activitats programades pel cap de setmana de la fira històrica. Hi haurà propostes de teatre, música, circ, dansa, recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un mercat medieval amb més d'un centenar d'artesans i conferències, entre altres activitats. L'objectiu és mantenir Terra de Trobadors com un dels festivals de recreació històrica de Catalunya i del sud d'Europa.

La temàtica d'enguany girarà al voltant de la construcció de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. El monument, conegut com la catedral de l'Empordà, comptarà amb un mapping encarregat a Groc.tv i Playmodes que es projectarà a la façana de l'edifici. La idea és reviure la història de la basílica i destacar alguns dels elements arquitectònics més característics a partir de la recreació en 3D. A dins de la nau gòtica, els visitants podran escoltar els cants d'una missa del segle XV, quan es va crear el retaule de la Candelera. A més, la programació del cicle So Lonh comptarà amb el conjunt vocal Schola Antiqua, que s'especialitza a recuperar el cant gregorià, i Locus Desperatus, que interpretarà la missa 'Se la face ay pale' de Guillaume Dufay.

Nova decoració

Aprofitant la 30a edició del certamen, els carrers i places del municipi estrenaran nova decoració. Hi haurà domassos, banderes i escuts de les famílies i confraries que van ajudar econòmicament a alçar l'església del municipi. L'Ajuntament facilitarà els domassos perquè els veïns els pengin als balcons mentre duri la fira. Hi ha deu models diferents que els veïns podran escollir a les oficines municipals.

Per altra banda, la zona de recreació històrica creixerà del pont Vell fins al passeig de les Oques. En tota aquesta extensió, els visitants podran veure campaments de l'època amb demostracions d'oficis i també un desplegament de mitjans bèl·lics medievals, com ara les torres de setge o les catapultes. També hi haurà escoles de combat i tallers de ceràmica, entre d'altres. Al pont Vell es farà la tradicional batalla campal, un espectacle de teatre i lluita medieval.

Programació nocturna

Terra de Trobadors fomentarà la programació de nit amb l'estrena el divendres de 'La nit de foc', en què les flames seran l'element conductor d'aquest espectacle. També hi haurà el 'Camí de l'Infern', un recorregut per diversos carrers que estarà ple d'espelmes, instal·lacions i estructures de foc que els visitants podran veure en grups reduïts i acompanyats per un guia.