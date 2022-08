L’ Art&Gavarres posa en valor els camins vertebradors del territori

El Festival Art&Gavarres va presentar ahir a la tarda al Centre Cultural de La Mercè els 24 artistes que exposaran, del 3 de setembre al 3 de novembres, un total de 19 obres efímeres en set municipis gavarrencs. El fil conductor d’aquesta 5a edició se centre en els camins com a eixos vertebradors del territori i la societat al llarg de la història i inclou, com a novetat, l’intercanvi amb La Providence Centre Catalan d’Art Vivant de la Catalunya del Nord en el marc del microprojecte europeu PAYART.

Els set pobles que participen enguany al festival d’art i natura no només els uneix el fet de pertànyer al Massis de les Gavarres sinó que, a més, històricament els unia l’antic camí d’Empúries, un sender secundari de la Via Agusta que anava des de Gerunda fins a Emporion, als pobles de la banda empordanesa, i l’antic camí ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols als de la banda del Gironès. Així, Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Madremanya i Sant Martí Vell seran la seu de les instal·lacions artístiques durant dos mesos seguits, del 3 de setembre al 3 de novmebre.

Els 24 artistes convidats a l’Art&Gavarres, que procedeixen de països com Bèlgica, França i Marroc, però també del País Basc, Galícia, València i Catalunya, van començar ahir el muntatge de les seves peces i es preveu que l’acabin el mateix dia 3 de setembre, moment en que s’inaugura el festival amb un circuit que començarà a Madremanya i recorrerà tots els punts del festival mentre cada artista explicarà la seva intervenció, 19 en total. D’aquesta manera, els artistes creen durant una setmana obres in situ amb materials naturals que perduren fins que la mateixa natura les esborra amb el pas del temps.

Com a novetat d’aquesta cinquena edició destaca l’intercanvi amb La Providence Centre Catalan d’Art Vivant de la Catalunya del Nord en el marc del microprojecte europeu PAYART, finançat per la Comunitat de Treball del Pirineu, que ha permès la participació de dos artistes nord-catalans. Així mateix, s’ha iniciat una col·laboració amb la Fundació SETBA, que té per missió acostar l’art a col·lectius amb risc d’exclusió social i mostrar la seva realitat a través de la cultura.

La presentació va anar a càrrec del vicepresident de la Diputació de Girona i president del Consorci de les Gavarres, Pau Presas; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Marc Vilahur; el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, i el responsable de projectes, innovació i ensenyament superior de l’Euroregió Pirineu Mediterràni, Pierre Camps.

En la seva intervenció, Pau Presas va destacar que «el Festival Art i Gavarres és un esdeveniment plenament consolidat que pretén descobrir al públic maneres diferents de viure i interpretar el paisatge, donant-ne a conèixer els valors mitjançant la cultura, l’art i la natura», mentre que Martí Terés afirmava que «un festival com aquest és una manera d’apropar un espai natural com les Gavarres a la ciutadania i ajudar a preservar-lo».