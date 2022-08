El món del teatre ha lamentat aquest dimarts a la tarda la pèrdua als 66 anys del dramaturg Joan Ollé, víctima d'un infart. Institucions com el Teatre Lliure o el TNC o companyies com Dagoll Dagom, de la qual va ser fundador, han recordat la figura de l'autor, esquitxada darrerament per les acusacions d'assetjament que el van obligar a abandonar l'Institut del Teatre, per bé que ell sempre es va declarar innocent i que el cas es va arxivar. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, també s'ha fet ressò del traspàs: «Ens deixa a la memòria una gran quantitat de bons espectacles teatrals. Una trajectòria qüestionada per les acusacions d'assetjament sexual i abús, que ens fan reflexionar sobre com volem que s'utilitzi el poder».

El Ministeri de Cultura també s'ha fet ressò de la mort, amb una piulada a Twitter en què l'organisme lamenta la pèrdua sobtada del dramaturg, director escènic i «referent destacat de l'escena catalana i del teatre de la transició». El tuit està escrit en castellà, però clou, en català, amb l'expressió «que la terra li sigui lleu». El Teatre Lliure ha lamentat «profundament» la mort d'Ollé, del qual ha recordat que va ser director d'escena, fundador de Dagoll Dagom i director del festival Sitges Teatre Internacional entre altres. A més, va formar part de l'equip de Direcció Artística del Lliure durant la direcció d'Àlex Rigola. El TNC ha recordat que el dramaturg havia col·laborat en diverses ocasions amb aquesta institució, i que tenia una «dilatada trajectòria».

Des del Festival Temporada Alta han recordat que Ollé era un «director habitual» del certamen, amb una dotzena de participacions amb obres com 'La mort i la primavera' (2019), 'El quadern gris' (2009), 'Coral Romput' (2007) o 'La plaça del diamant' (2004). El Festival de Peralada ha lamentat també a Twitter la mort, i ha recordat que Ollé va ser el responsable, al costat del músic Jordi Savall, de l'espectacle 'Cròniques' que va obrir la dissetena edició del certamen. La piulada clou amb un: «descansa en pau, Joan». També se n'ha fet ressò la productora teatral Bitò, a la qual Ollé era un «habitual». Va dirigir una desena de les seves produccions, com 'Así que pasen cinco años' (1998), 'Fedra' (2002), 'Soldados de Salamina' (2007) o 'La Plaza del Diamante' (2015).

A l'SGAE Catalunya s'han mostrat «commocionats» per la notícia de la mort d'Ollé, de la qual era soci. «Lamentem profundament la pèrdua d'un dels dramaturgs i lletristes referents al nostre país», ha escrit l'entitat a Twitter. Escriptors com Enric Gomà o Josep Maria Fonalleras o artistes com l'actriu Sílvia Marsó també han lamentat la pèrdua d'Ollé, així com la productora de cinema i presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola, que ha afirmat: «El teatre català en perd un dels grans. Ens acaba de deixar el poeta i director de teatre, Joan Ollé!».

Les xarxes socials han compaginat els missatges de comiat que elogien la figura d'Ollé amb els que recorden l'episodi tèrbol que ha marcat el final de la seva carrera. N'és un exemple l'actor i gestor cultural Jaume Forés Juliana, que ha escrit a Twitter que amb la mort d'Ollé també se n'han anat «tots els grisos que representava». I ha afegit: «Va ser una figura important del teatre català del segle XX? Mal ens pesi, sí. Va ser un dels personatges més incòmodes del teatre català del segle XX i XXI? Mal els pesi, també». Forés vincula la piulada a un text escrit per ell mateix a la publicació digital 'Núvol' del novembre passat en què afirmava haver estat testimoni d'algunes de les acusacions d'assetjament que havien sortit a la llum pública.

El periodista i professor de la UAB Toni Vall també s'hi ha referit tot recordant que «va dirigir un grapat de muntatges teatrals fantàstics. Quina pena que els seus errors vitals hagin empastifat una carrera tan interessant». El dramaturg havia tingut també una trajectòria destacada en l'àmbit dels mitjans de comunicació, fet que s'ha traduït en el condol de diversos periodistes com l'exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo, que s'ha mostrat «consternat per la pèrdua prematura» d'Ollé, al qual ha definit com a «intel·lectual, dramaturg i home de ràdio sempre compromès amb Catalunya Ràdio. De la república barriliana a seccions en mil programes». La república barriliana a la qual fa referència Gordillo és la que dirigia el difunt periodista Joan Barril, amb el qual Ollé col·laborava habitualment. La periodista Sílvia Cóppulo ho ha recordat amb un tuit en què diu: «Joan Ollé ha anat a retrobar el seu germà Joan Barril. I ens hem quedat més orfes».

En l'àmbit polític, la mort d'Ollé ha estat lamentada per la secció de Cultura de Junts per Catalunya, on s'han mostrat entristits per la notícia. «Se'n va massa aviat. El trobarem a faltar. Una abraçada a família, amics i companys/es del món del teatre català. Descansi en pau». També se n'ha fet ressò el tinent d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, que l'ha definit com un home «intens, agut, polèmic, controvertit, tot un home de teatre! Descansa en pau». La diputada per Barcelona del PP al Congrés, Cayetana Alvarez de Toledo, s'ha acomiadat d'Ollé amb una piulada a la qual vinculava l'última entrevista al dramaturg, una conversa amb el diari 'El Mundo' en què reiterava la seva innocència en les denúncies sobre assetjament.

El president del grup de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, i el portaveu de la formació a la cambra catalana, Nacho Martín Blanco, s'han fet ressò igualment de la pèrdua d'Ollé. Carrizosa ha lamentat «profundament» la notícia. «Una brillant vida dedicada al teatre que per desgràcia ens deixa prematurament», ha escrit Carrizosa abans de donar el condol a familiars i amics. Martín Blanco, per la seva banda, ha afirmat que «l'amic» Ollé era «un gegant del teatre i un home bo que últimament havia patit una campanya infame de calúmnies promoguda impunement per certs mitjans. Una pèrdua enorme per la nostra cultura i, sobretot, per la seva família i amics».