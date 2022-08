El director teatral i dramaturg Joan Ollé ha mort aquest dimarts a l'edat de 66 anys, segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes a la família. Ollé (Barcelona, 1955) va estar sempre vinculat al món de l'escena. Cofundador de la companyia Dagolll Dagom, va estrenar en solitari una desena de textos com 'Set i mig' ( Premi de la crítica Serra d'Or 1989) i 'Paraules d'amor' (Espai Brossa, 2015). Com a director va encapçalar tota mena d'espectacles i, més endavant, va dirigir actes i esdeveniments, com l'espectacle de presentació de la cultura catalana a la Fira de Frankfurt (2007). Des del 1980 era professor de l'Institut del Teatre (IT), però l'any 2021 en va ser apartat per acusacions de presumptes abusos a alumnes, que ell sempre va negar.