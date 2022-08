La tercera entrega de la saga d’animació protagonitzada per Tadeu Jones ha registrat la millor estrena del cinema espanyol d’aquest any. Les aventures de Tadeu Jones 3: La taula maragda, amb segell del productor gironí Edmon Roch, ha aconseguit la millor entrada del 2022 a la taquilla i acaba el cap de setmana com a número 1 a Espanya, amb un balanç de més de 350.000 espectadors -una quota de mercat del 47%- i una recaptació per sobre dels 2,2 milions d’euros.

La nova producció de Roch també ha acabat la setmana com a número 1 a França, una fita que no havia aconseguit amb les dues primeres entregues, explica el gironí. I és que aquesta és la pel·lícula de Tadeu Jones que ha arribat a més sales a l’Estat -unes 700- i que s’estrena en més països, 43.