El passat dimecres 30 d’agost arrencava la dinovena edició del Musicant de Campllong , un festival que combina música clàssica i contemporània que va néixer gràcies a la iniciativa d’Albert Bosch, veí del poble.

L’espectacle que va donar el tret de sortida al certamen d’enguany va ser MusiCàtnia, on l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero van retre homenatge a l’escriptora empordanesa Caterina Albert. «Des de la primera edició que intentem fer un concert de música relacionat amb la literatura», apunta Albert Bosch, director del festival, que afegeix que «no es tracta tant de decidir un autor en concret sinó buscar bandes que facin música de l’època en què va viure l’autor».

Com sempre, el Musicant programa grups que facin música catalana. «És una decisió ideològica, i potser política també», assegura mig de broma Bosch mentre reconeix que uns dels objectius principals del festival és «promocionar el patrimoni musical català», sigui del gènere que sigui. Ahir, per exemple, el grup Sabor de Gràcia va encomanar de ritme al públic amb la seva rumba catalana i, avui, les Balkan Paradise Orquestra presentaran el seu espectacle ple de magnetisme i vitalitat. Demà passaran per Campllong els osonencs Obeses i el dissabte 3 de setembre Marina Rossell tancarà aquesta edició amb el seu nou disc 300 crits.