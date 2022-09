Figueres comença aquest vespre una edició de l’Acústica que es preveu multitudinària: perquè és la primera sense restriccions després de la pandèmia i perquè, a diferència de les darreres edicions, la programació és íntegrament gratuïta. Per evitar que mori d’èxit i garantir la seguretat a tots els nivells, l’Ajuntament de Figueres, en coordinació amb el festival i els diferents cossos policials, ha dissenyat un dispositiu especial contra les aglomeracions que blindarà la Rambla quan s’arribi als 10.000 asistents, l’aforament màxim permès.

El festival, que s’allargarà fins diumenge, recuperarà el format prepandèmia amb tres escenaris i una trentena de concerts de franc d’artistes com Oques Grasses, Sopa de Cabra, Doctor Prats o Joan Dausà que fan augurar una assistència «multitudinària».

De fet, els establiments hotelers de la ciutat estan plens i s’espera que es recuperin les xifres que es van registrar l’any 2019. Precisament, aquell any la Rambla de Figueres va registrar una afluència massiva que, en part, ha propiciat un replantejament.

El dispositiu comptarà amb 179 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana i uns 50 efectius de seguretat privada, 28 es concentraran exclusivament a la Rambla. L’escenari principal del festival, de fet, serà el més complicat de gestionar perquè s’hi estableix un límit màxim de públic: unes 10.000 persones. Quan se superi aquesta xifra, es tancarà i no s’hi podrà accedir.

Per garantir el pas de vehicles d’emergència en cas que sigui necessari, hi haurà dos trams dels vials laterals on no podrà entrar ningú i també s’hi habilitaran dues zones de pas i dos espais als laterals amb menys capacitat (dues persones per metre quadrat).

«Ens consta que hi haurà molta gent i els plans responen a complir les normatives de protecció civil però també a que la gent que assisteixi al festival se senti segura», assegura l’alcaldessa, Agnès Lladó.

El dispositiu especial de seguretat preveu la vintena d’agents que convocava el decret de situació d’emergència que va dictar el consistori.

Lladó celebra que el jutjat hagi desestimat la petició de suspensió cautelar que demanava el sindicat majoritari SIP-Fepol i es mantingui el nombre d’agents previstos.

D’altra banda, també s’habilitarà un Punt Lila i s’ha reforçat el servei a l’hospital de Figueres per atendre possibles agressions.

«Hem fet un esforça important per prevenir agressions que puguin patir les dones perquè hem vist que aquest estiu han incrementar el nombre de punxades i hem de ser previsors», remarca Lladó.