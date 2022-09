Les excavacions al fòrum romà de Llívia han deixat al descobert part d’una escala d’accés al temple. El fet que aquesta escala comuniqués amb la zona del darrere fa pensar als arqueòlegs en un model diferent al més habitual i inspirat, entre d’altres, en el de Juli Cèsar a Roma.

Així, la façana del temple era més ampla i l’edificació tenia més «prestància», segons explica el director del programa de Iulia Libica, Josep Guitart.

Guitart diu que la disposició del tram d’escala que han trobat ha estat per ells «una sorpresa». En aquest sentit, detalla que, tal com van plasmar l’any passat en una reconstrucció virtual de tot el fòrum, pensaven en unes escalinates laterals perpendiculars que arribaven a la zona frontal del temple. Ara, però, la imatge seria com la d’una mena de «tribuna» que quedaria damunt la plaça, segons assenyala el director del programa de Iulia Libica. Tot i això, amb la recerca duta a terme fins ara, aquest seria un aspecte que només respondria a una qüestió «purament arquitectònica».

Pel que fa a les tasques d’excavació del jaciment de la Cerdanya, la retirada d’unes canonades de gas que passaven pel mig de l’espai ha permès donar més amplitud i visió de conjunt al jaciment.

A més, està previst que en els pròxims dies també es faci el mateix en el cas del pas l’electricitat i, per tant, es pugui començar a unificar els dos costats de les excavacions. Amb el terreny lliure de les canonades, els arqueòlegs i historiadors podran treballar amb plena llibertat per anar analitzant les diferents capes de restes i, alhora, anar donant una visibilitat global a tot el conjunt que el farà més comprensible.

En aquest sentit, l’alcalde de Llívia, Elies Nova, destaca que aquest «és un pas important» per al jaciment, ja que la visió actual «confonia una mica» als visitants. A més, Nova indica que se segueix avançant en el projecte de cobertura de la zona, almenys la que queda al damunt de l’antic temple, i en la divulgació de tot aquest patrimoni al museu de la localitat.

Durant dues setmanes passaran per la zona a fer pràctiques més d’una quinzena d’estudiants del Grau en Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Cèsar Carreras, un dels directors de l’excavació, explica el jaciment fa les funcions de «laboratori» i que les tasques que duen a terme els estudiants durant aquestes dues setmanes els serveixen per formar-se a nivell pràctic.

També assenyala que alguns d’ells aprenen sobre qüestions directives, ja que tenen responsabilitat sobre algun dels sectors d’excavació. A més, detalla que al fòrum s’hi poden trobar elements de diferents etapes històriques, entre elles les d’una fase posterior al segle II on, entre d’altres, s’hi troben restes d’escultures trencades o d’escombreres, indicadors del canvi d’usos que aquest hauria tingut.