107 espectacles, dels quals 22 són estrenes absolutes i gairebé 42.450 entrades a la venda per a 193 funcions repartides en onze municipis -entre els quals, per primera vegada també Barcelona- són les xifres més destacades de la 31a edició de Temporada Alta. Però més enllà dels números que demostren l'ambició del certamen, el festival d'arts escèniques de Girona i Salt pot presumir d'un cartell d'artistes internacionals i nacionals que suposen el retorn definitiu a la normalitat: de Mariano Pensotti, Romeo Castellucci, Christiane Jattahy, Angélica Liddell o Declan Donnellan a La Veronal, Malpelo, El Conde de Torrefiel o CaboSanRoque. Hi sera amb espectacles que, «més que mai», segons el seu director, Salvador Sunyer, conviden a mirar i llegir l'actualitat i «la vida» però «sense sermons» ni respostes tancades. El feixisme, el suïcidi o les qüestions de gènere són alguns dels temes que es tocaran al festival.

Després d'una edició de resistència el 2020 i de començar, el 2021, a fregar la normalitat pel que fa als espectacles europeus, però amb dificultats per establir ponts amb Llatinoamèrica, aquesta tardor Temporada Alta recupera amb plenitud un dels seus eixos, la programació internacional, amb disset espectacles d'onze països. Un Otel·lo passat pel sedàs d'Oskaras Koršunovas; l'amor vist per un dels grans noms del teatre italià, Pippo Delbono, o la instal·lació performàtica Il Terzo Reich de Romeo Castellucci, creador de referència de l'escena contemporània, són algunes de les propostes que sobresurten en el programa d'enguany, al costat de l'aliança entre Declan Donnellan i la Compañía Nacional de Teatro Clásico i els nous espectacles de Cristina Morganti, Mariano Pensotti o Christiane Jatahy. Pel que fa a l'autoria catalana, estarà àmpliament representada, com és habitual, amb setanta propostes del país tant en formats textuals com de creació contemporània. Jordi Prat i Coll, Marta Barceló, Sergi Belbel o Joan Yago són alguns dels autors presents d'un cartell que vol reflectir la diversitat de llenguatges de l'escena catalana actual, fent incís en els creadors que estan consolidant-se en l'àmbit internacional. Així, Mal Pelo, Marcos Morau i La Veronal, El Conde de Torrefiel, José y sus Hermanas o Las Huecas passaran pels escenaris gironins durant les deu setmanes que s'allargarà el festival, d'octubre a desembre. Arrencarà el 7 d'octubre amb L'adversari de Julio Manrique i acabarà el 10 de desembre amb un homenatge «difícilment repetible» a Stephen Sondheim a càrrec de Mario Gas, dos dels vint-i-un muntatges que enguany portaran el segell de Temporada Alta. Aquesta vintena de produccions i coproduccions inclouen muntatges tant pel festival del 22 com del 23, com els nous títols de Nao Albet i Marcel Borràs o La Veronal. També Confessions de Sant Agustí, una lectura de Joan Carreras que s'estrenarà en un escenari singular: la catedral de Girona. I ja fixant-nos específicament en la creació local, aquest any Temporada Alta tindrà vint-i-tres produccions gironines o amb la participació destacada d'artistes gironins, com la producció musical que unirà Ute Lemper i la GIO o l'estrena de la nova pel·lícula d'Isaki Lacuesta, Un año, una noche, després del seu pas per la Berlinale. Debut a Barcelona Amb Girona i Salt com a epicentre, Temporada Alta s'estén enguany fins a vint-i-un escenaris d'onze municipis diferents. S'incorporen espais de l'Escala, Vilajuïga o Puigcerdà, i també el teatre Romea de Barcelona, en la primera incursió del festival a la capital, amb una obra de Krystian Lupa que ja s'ha vist dos cops a Salt. Sunyer vol deixar clar que «Girona i Salt seran sempre la base», però que des d'aquí s'ha d'exercir «una centralitat que escampi més que no pas xucli» i que pugui fer «pinzellades» a altres municipis. Pel que fa a la programació en línia engegada per la covid, un cop superat el sotrac pandèmic queda reduïda a la mínima expressió, amb la retransmissió en directe del Torneig de Dramatúrgia o un nou podcast. Acostar-se al públic jove El festival vol apropar-se als espectadors més joves. A més de la comunitat Artèria, que ofereix descomptes al públic menor de trenta anys, aquest any els més joves podran comprar entrades per 10 euros 24 hores abans de cada espectacle, si en queden. Per col·laborar amb els projectes socials del Temporada Alta, durant la compra d'entrades es podrà fer enguany una donació voluntària d'entre 1 i 5 euros que es destinaran íntegrament a la fundació La Ciutat Invisible, que acosta les arts escèniques a les escoles i instituts de Girona i Salt en el marc del festival.