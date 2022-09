Calonge acull aquest cap de setmana una trobada entre joves lectors, autors i influencers organitzada dins el projecte Calonge, poble de llibres. Durant dos dies espais com el castell o la biblioteca Pere Caner acolliran trobades amb influencers, signatures d’autors, tallers o xerrades sobre la relació entre la xarxa i la literatura.

Obrirà les jornades dissabte a les 10.30 el periodista, escriptor i acadèmic José Miguel Tomasena, i durant tot el dia hi haurà activitats com xerrades sobre novel·la romàntica i escriptura en línia o una taula rodona sobre l’impacte dels influencers. La jornada acabarà amb un taller per impulsar l’ús de les xarxes i un altre d’escriptura i il·lustració a càrrec de Marta Bellvehí.

L’endemà també hi haurà una taula rodona amb la participació de Tomasena, Gemmabooks i Míriam Malagrida, cap de màrqueting de Crossbooks, i la presentació del nou llibre d’Alina Not.