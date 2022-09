Alba és l’editorial més reconeguda per la tasca en la traducció, segons es desprèn del resultat d’un sondeig realitzat per la xarxa social Babelio.com entre els seus usuaris, lectors registrats, per definició, amants dels llibres.

A l’enquesta, centrada en la literatura traduïda i realitzada el mes de maig passat, hi van participar més de mig miler de lectors que llegeixen més de tres llibres al mes; més del 80% van ser dones, i principalment més grans de 25 anys. Les seves lectures corresponen, bàsicament, a la novel·la negra, la ficció general i la literatura fantàstica. Amb una llarga trajectòria d’acurades edicions especialment dels textos clàssics, Alba ha destacat recentment amb la luxosa reedició de Guerra y paz, una de les obres mestres de Tolstoi, que ha comptat amb nova traducció de Joaquín Fernández-Valdés. El proper mes de novembre, a més, rescatarà En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, començant amb un primer volum que inclourà els dos primers toms, amb nova versió a càrrec de María Teresa Gallego Urrutia i Amaya García Gallego. Darrere d’Alba, les 14 editorials més valorades en el sondeig per la seva traducció són Alianza, Impedimenta, Penguin Random House, Planeta, Alma, Anagrama, l’infantil Puck, Nocturna, Acantilado, Cátedra, Alfaguara, Hidra, Nórdica i Libros del Asteroide. L’enquesta de Babelio també ofereix altres resultats. Segons ells, la majoria de lectors, un 87%, tenen més del 50% de traduccions entre les seves lectures. Pel que fa a l’origen dels llibres traduïts a l’espanyol, a Europa, destaquen en primer lloc obres del Regne Unit, seguides de les de França, Alemanya, Itàlia i Rússia. Més enllà del continent europeu, la literatura més traduïda prové dels Estats Units (el 47%), el Japó (39%) i la Xina (12%). Babelio, una xarxa social dedicada als llibres i als lectors, també va interrogar els enquestats sobre què és el que els agrada més de llegir literatura d’altres països i idiomes. La resposta majoritària, amb diferència, va ser que el que més aprecien és descobrir altres cultures. Pel que fa al lloc on adquireixen els llibres traduïts, destaquen les llibreries (50%), seguit d’internet (Amazon o plataformes similars), amb el 38%, i les biblioteques, amb el 27%. Els gèneres traduïts més llegits pels enquestats han estat la literatura fantàstica (48%), la ficció en general (43%), la novel·la negra (42%) i la literatura clàssica (38%), seguits de la novel·la romàntica, la ciència ficció i el còmic.