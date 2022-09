L’Acústica deixa enrere la pandèmia i obre amb una nit amb doblet empordanès

Ja sense mascaretes, ni distància entre espectadors ni limitacions per índole sanitària, l’Acústica de Figueres es va posar en marxa ahir amb una primera nit amb marcat accent empordanès. El festival, que torna al format habitual amb una trentena de propostes al centre de la ciutat, totes de franc, va començar ahir amb dos grups que jugaven a casa: La Ludwig Band, un dels noms a l’alça en el sector musical a Catalunya i Clima.

Les formacions empordaneses van protagonitzar l’arrencada de la primera jornada, que va tenir lloc íntegrament a l’escenari de la plaça Catalunya, i passada la mitja nit estava previst que els d’Espolla passessin el relleu a Doctor Prats.

I és que, com és habitual, el cartell del festival condensa els principals noms de l’escena catalana.

Així, fins diumenge passaran per aquesta Acústica normalitzada artistes com Sopa de Cabra, El Petit de Cal Eril, Oques Grasses, Joan Dausà, Clara Peya o Delafé i las Flores Azules. Com és habitual, l’Orquestra Di-Versiones serà l’encarregada de tancar el festival diumenge al vespre (19.30), amb l’Acustiqueta, i abans haurà actuat a l’escenari de la Rambla la cantant Mariona Escoda, guanyadora del concurs Eufòria de TV3.

Avui, Catarres i Sopa de Cabra

Després de dos anys amb un format adaptat per la pandèmia, el Nits d’Acústica, el certamen viu avui la seva primera nit a l’escenari principal, la Rambla, que enguany estrena un dispositiu especial de seguretat. Quan s’arribi al màxim de l’aforament permès, 10.000 persones, s’hi tallarà l’accés. Xiula al vespre; Sopa de Cabra, en la seva estrena al festival, i Els Catarres, de matinada, seran les tres formacions que posaran a prova l’escenari de la Rambla. Maria Jaume, una vetllada dedicada a la música urbana local, Clara Peya o la rapera canària Ptazeta seran els altres protagonistes de la jornada d’avui. L’aposta sense complexos pels artistes catalans des de la primera edició (2002) -que combina els més consolidats amb els de més d’actualitat o amb els emergents que ja destaquen i a qui el festival vol donar suport- és una de les marques diferencials de la mostra, que es preveu multitudinària.