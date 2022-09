Durant les tres properes setmanes Sílvia Munt rodarà a diverses localitats del País Basc espanyol i francès el seu nou film com a directora, Las buenas compañías. La pel·lícula narra la història d’un grup de dones de Renteria que en la dècada dels 70-80 van lluitar pels drets de la dones i per aconseguir un avortament digne traslladant-les a França. Una trama de ficció embolcalla aquesta història basada en fets reals. La pel·lícula ha estat coescrita entre Munt i Jorge Gil Munarriz, i està protagonitzada per Elena Tarrats, Alicia Falcó i Itziar Ituño. Donosti, Renteria i Biarritz són les tres localitats on es desenvoluparà el rodatge d’aquesta producció hispanofrancesa. Las buenas compañías és una producció entre Irusoin (La trinchera infinita), Oberon Media (Los Girasoles Silvestres) i En la frontera película AIE, en coproducció amb Manny Films i La Fidèle Productions.