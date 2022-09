«No tinc ni imitadors ni seguidors perquè soc el que treballa més. Per això soc el millor»

El director banyolí Albert Serra, estimat i odiat a parts iguals, fa un pas més enllà en la seva carrera gràcies a Pacifiction, una pel·lícula en què demostra la seva capacitat per fer un cinema que supera els convencionalismes per crear imatges d’una potència expressiva que ens porten a territoris inexplorats dins del cinema d’autor contemporani.

Al principi «Pacifiction» s’anomenava «Bora Bora» i era una història romàntica. Què va passar amb això?.

Doncs que no vaig trobar l’actriu adequada. Anaven passant els dies i érem a l’equador del rodatge, cap al 12 o el 13 de 26, i em van dir, «però no faràs una pel·lícula només amb homes». I bé, tenien una mica de raó, així que em vaig adaptar al que tenia, em vaig fixar en el personatge de Shana [Pahoa Mahagafanau] i vam començar a desenvolupar aquesta història de seducció, que ha quedat una mica abstracta, però que funciona dins de la pel·lícula.

Al final ha quedat gairebé més com un «thriller», també abstracte, òbviament.

El thriller sempre hi va ser, tot allò nuclear, l’amenaça, allò latent, era molt important. Però l’elasticitat i la versatilitat del meu sistema és que accepta i engoleix tots els problemes i els converteix en una cosa diferent. És el que em fa original, que no preparo les coses. Quan ho planifiques tot, les idees esdevenen menys interessants i misterioses. Per mi l’important és aquesta pulsió kamikaze en què qualsevol problema que hi hagi és igual, perquè el resultat sempre és millor. Jo em defenso millor entre el caos i l’absurd i el poc convencional.

Així, no planifica res?.

Tinc un estoc tal de motius que no ho necessito. Cada dia decideixo qui actuarà en temps real, sempre tinc tots els actors a la meva disposició i decideixo en base a qui em cau millor o a qui em ve de gust putejar perquè respongui a la vibració del moment. Només així s’aconsegueix una cosa orgànica. Jo dono molt valor a la inspiració dels actors, però als rodatges professionals això no existeix, perquè és un sistema prefabricat.

A Benoît Magimel el va putejar gaire?

Amb ell no va ser necessari perquè ja ve de fàbrica, ja es puteja a si mateix [riu]. Ja en coneixes la història, la vida i les problemàtiques diverses. M’agradava torturar-lo una mica, però era un tio força invulnerable, ho assimilava, ho acceptava i s’ho empassava tot. I té una cosa excepcional, imaginació verbal. Sempre millorava qualsevol speech. És un do i ell el tenia. Alhora és molt carismàtic, molt sofisticat, i també molt artificiós. I molt precís per generar incertesa, ambigüitat i ambivalència fins a arribar a un grau tan alt d’ultrahiperrealisme que és impossible que un actor faci això a propòsit.

No li agrada que les seves pel·lícules generin reflexions, però «Pacifiction» toca molts temes.

Temes sempre n’hi ha d’haver, però són contradictoris, no van en una direcció concreta. Es pot parlar de política, de colonialisme, però què es diu sobre això? A mi el que m’interessa són les observacions sobre allò humà dins d’un context de peripècia lleugera, a l’estil Stendhal, que sempre ha estat una gran inspiració. Balzac és la coherència, i Stendhal és la confusió entre la gravetat i la lleugeresa. També m’agraden els moments d’anticlímax que generen irregularitats, que et posen tens, que t’intriguen i t’exasperen, per això hi ha diàlegs de més de tretze minuts.

Potser és la seva pel·lícula més narrativa, encara que en un moment donat dóna pas a un estat gairebé mental.

L’estructura coincideix amb l’evolució de la paranoia. L’espectador s’identifica amb la percepció que té el protagonista, i aquesta es va distorsionant fins que al final ja és un estat mental, sí.

Què li va aportar rodar a la Polinèsia?

Que era un lloc molt llunyà que no coneixia i soc una persona curiosa. Llunyà i aïllat, com el més mític dins dels paradisos exòtics. El més esclerotitzat i estancat, el més verge i el més corromput alhora. Em donava moltes coses que m’agradaven, perquè jo m’infligeixo evitar el clixé i si hi ha alguna cosa que li agrada a tothom, em proposo odiar-ho.

I què va odiar de la Polinèsia?

A la gent. Són paràsits de l’Estat. Són com els indis nord-americans, que els van posar una reserva i es van alcoholitzar. No es pot tenir la mateixa visió de la colonització de fa vint anys. Tot i que miri, a mi el que m’interessa és el resultat artístic, crec que així es fa més justícia a la realitat, indirectament, sense voler-ho ni pretendre-ho.

De fet, és una pel·lícula superalcohòlica.

Volia plasmar l’estancament, i quan t’estanques cal beure, és l’únic refugi.

Per què se li va acudir el tema de l’amenaça nuclear?

No ho sé, la veritat. Pel tema de la paranoia, per això d’intentar crear imatges noves i perquè era un tema oblidat. Hi havia una trama a la pel·lícula que protagonitzava Sergi López que estava vinculada a la corrupció immobiliària i la vaig treure, perquè em recordava alguna sèrie, això ja s’ha fet. No obstant això, allò nuclear era una mica més espectral, més misteriós.

Li ha quedat una pel·lícula molt pandèmica també.

Sí, perquè parla de l’estancament, de no poder sortir-ne. Houellebecq diu que la pandèmia ha agreujat els símptomes que ja s’estaven desenvolupant: la solitud, l’egoisme, l’absència d’utopia, la manca d’esperit comunitari.

Li molesten les referències?

Hi ha qui recorda Bajo el volcán per això del diplomàtic donant voltes. La diplomàcia per definició és l’art de la inactivitat. Però, en general, no m’interessen les influències, perquè són d’un altre món, d’una altra època. A mi només m’interessa allò meu, allò que correspon amb el meu món i la meva situació personal. El que m’interessa és el cinema d’autor. Jo represento una manera d’idealisme. Tot el que dic no és per interès propi, sinó perquè sento la necessitat de defensar un espai del que jo crec que correspon al veritable cinema d’autor davant dels atacs o els menyspreus del cinema comercial ignorant o del fals cinema d’autor.

Què és el fals cinema d’autor per a vostè?

Aquells que en lloc de concentrar-se exclusivament en la cerca formal i estètica prenen certes decisions perquè els sedueix lèxit. Malauradament, a Espanya soc l’únic que representa el veritable cinema d’autor. A nivell internacional n’hi ha molts, gent honesta i amb dedicació al màxim, rigorosos, seriosos.

Respecta algú del cine espanyol?

No. Només respecto Almodóvar, que em sembla l’exemple més bonic d’aconseguir l’èxit imposant el seu estil a la gent, no al contrari. I té dos Oscars, pràcticament ningú del cinema europeu ha aconseguit això.

Quina és la darrera pel·lícula que ha vist que li ha agradat més?

Rimini, d’Ulrich Seidl. Hauria d’haver guanyat l’Ós d’Or de Berlín.

Es considera una iconoclasta?

A mi m’agrada el punt mitjà entre la iconoclàstia i el respecte, que és el més difícil. El que passa és que el mateix món en què vivim és una burla. I això ha tingut conseqüències reals molt fotudes. Perquè els que semblaven més pallassos s’han convertit en els més perillosos, com ara Trump o Putin. I, entremig, allò que jo anomeno el somni commovedor de la socialdemocràcia s’ha evaporat, perquè no ha solucionat cap problema, sinó que els ha agreujat tots. I la diferència entre rics i pobres és més gran que mai. I qui se n’aprofita? Els de sempre.

En comparació amb «Liberté», hi ha poc sexe en aquest film.

No ho podia ficar tot. Què vol, ja dura gairebé tres hores. El que surt és el millor, els greatest hits. Vaig filmar 540 hores.

De debò?

I tant. I set mesos de muntatge, set dies a la setmana, ni mig dia de descans. És el que hi ha. Per això no tinc imitadors, ni seguidors, ni res, per això soc el millor, perquè soc el que més treballo amb una diferència d’anys llum respecte als altres, aquí queda dit.

Què ha significat per a vostè «Pacifiction»?

Doncs és molt important per a mi. Després de vint anys vaig estar en competició a Cannes. La pel·lícula s’ho mereix, no té cap concessió, és incorruptible. I és important per al cinema d’autor que hi fos, perquè parla del sentit de les imatges en un moment en què aquest debat és més vigent que mai per diferenciar-lo del cinema de plataformes. Que Pacifiction estigués a la secció oficial de Cannes és important no per a mi, sinó per a tothom. No tindria el mateix significat si hagués estat Sorogoyen, no té la mateixa lectura pel bé de la humanitat. On és la subtilesa, la creativitat, la intel·ligència, el coratge al cinema espanyol? Doncs això.