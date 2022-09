El particular univers creatiu de l’artista garrotxina Anna Manel·la pren des d’avui el Museu de la Garrotxa. Aquest migdia s’inaugura Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019), una mostra a la Sala Oberta i a la Sala Oberta 2 que es podrà veure fins el 15 de gener de l’any vinent i que recupera obra de tot tipus d’Anna Manel·la, molta de la qual no s’havia pogut veure mai junta.

Anna Manel·la va ser una artista multidisciplinària que va donar forma a un univers artístic profundament subjectiu, personal i molt reconeixible, però amb una gran capacitat de comunicació i connexió amb el públic a un nivell visual, mental i emocional. Són especialment conegudes les seves escultures, que representen figures estilitzades, tot sovint criatures, que transmeten una sensació de tristesa i malenconia.

Des dels inicis de la seva trajectòria, a finals dels anys setanta, la seva obra es va desplegar mantenint alhora una gran coherència interna temàtica i estètica, i transformant-se contínuament a la recerca de les formes més afinades d’expressió dels motius que li eren propis.

En aquesta exposició no es presenta la seva obra a partir d’un discurs històric i cronològic, sinó posant de relleu aquesta unitat interior i la perseverança de l’artista garrotxina en el tractament reiterat d’una sèrie d’elements i formes.

La voluntat d’aquest relat expositiu és mostrar la personalitat artística d’Anna Manel·la com un tot, valorant la capacitat que té la seva obra d’establir i mantenir un centre a l’entorn del qual es va desplegant la seva poètica.

«S’hi poden veure juntes obres que no es van exposar mai plegades i que fins i tot pertanyen a moments temporals distants, i això fa possible un diàleg que fins ara no s’havia produït», assenyalen des d’Olot Cultura.

La primera exposició individual de Manel·la va ser l’any 1981. La seva pràctica artística es va centrar en la pintura fins l’any 1993, aproximadament, i en l’escultura a partir d’aquell moment, sense deixar mai de banda el dibuix i l’obra sobre paper, i fent incursions en altres mitjans com el gravat, el llibre d’artista i la instal·lació.

La seva personalitat artística va ser valorada des del principi per la seva individualitat, més encara en un context artístic molt marcat pel pes de la coneguda com a Escola d’Olot, i va gaudir d’un ampli reconeixement crític i de públic; tot i que la seva obra és encara poc coneguda fora de les comarques gironines.

Si jo pogués. Anna Manel·la (1950-2019) pren el títol d’una de les seves pintures més emblemàtiques, i alhora fa referència a la seva feina com a artista, entesa com una recerca sense fi per aconseguir una perfecció que, tot i ser inabastable, mai no va deixar de buscar.

Per a tirar endavant l’exposició, s’ha dut a terme una intensa recerca de mesos per fer recull d’obra de l’Anna Manel·la i s’han pogut identificar més de 350 peces, cosa que ha permès tenir una visió més completa del seu treball. Es tracta d’obres de tots els formats que va treballar: pintura, dibuix, gravat, peces de tècnica mixta (collages, capses, llibres d’artista,…), escultures, escultura pública i instal·lacions i obres efímeres.

Aquesta retrospectiva comissariada per la historiadora de l’art Lluïsa Faxedas arriba tres anys després de la mort de Manel·la i coincidint amb les Festes del Tura. La mostra va acompanyada de diverses activitats paral·leles, com ara la instal·lació Trepig, que del 26 de setembre al 30 d’octubre evocarà una instal·lació que l’artista va fer al Firal d’Olot l’any 1993; dues visites guiades a càrrec de la comissària (1 d’octubre i 12 de novembre) i un espectacle familiar. Es tracta de Sense lluna, una proposta de la companyia Samfaina de Colors inspirada en l’univers de Manel·la que es podrrà veure el 4 de desembre al Teatre Principal.