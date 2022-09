Calonge s’omple de creadors i posa en valor les pràctiques literàries digitals

La booktown de Calonge va donar ahir el tret de sortida a una trobada de joves lectors, autors i influencers, que s’allargarà tot el cap de setmana. La programació, vestida de xerrades, tallers i taules rodones, va voler posar en valor pràctiques literàries digitals, des de la creació de novel·les en línia a les noves tendències de consum literari.

El castell de Calonge i la biblioteca Pere Caner van ser els dos escenaris que van donar veu a la desena de ponents que ahir van participar en la trobada, per on hi van passar més d’una cinquantena d’amants de la literatura. El periodista i escriptor mexicà José Miguel Tomasena va inaugurar el cartell, amb una ponència on va exposar les noves pràctiques de lectura a internet i va posar en valor el concepte de «lectors en xarxa». Després va agafar el relleu l’escriptora Ona Spell, que va revelar la recepta per a crear històries sota el paraigües de la novel·la romàntica amb representació i «zero toxicitats». Al llarg de la ponència, que va comptar amb la participació activa del públic, van debatre la vigència del «final feliç», els «personatges reals» i la «salut mental».

A més, els creadors també van voler donar visibilitat a noves plataformes per a donar sortida a les seves obres. En aquest sentit, l’escriptor Jon Azkueta va parlar del procés d’escriptura i la posterior publicació d’una novel·la en línia a través de la plataforma Wattpad, a partir d’on va confessar que «no hi ha cap secret», sinó que el més important és «gaudir del camí».

També hi va haver temps per a parlar de l’impacte dels influencers en l’actualitat, de la mà de la docent i formadora Montse Jiménez, la pedagoga Eva Bach i l’actor Albert Roig. I després va arribar el moment de passar a l’acció amb el desplegament de dos tallers, que van donar eines als assistents per a crear contingut a les xarxes i buscar la originalitat en l’escriptura i la il·lustració.

Per la seva banda, l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va assegurar que donar veu a joves creadors era «absolutament necessari», en un context en què «sembla» que aquest col·lectiu «cada vegada s’està allunyant més de la literatura». A més, va apuntar a la voluntat de donar continuïtat a aquestes trobades. «Esperem que aquesta sigui la primera de moltes jornades que organitzem», va assegurar.

Al llarg d’aquest matí, una taula rodona i la presentació del llibre de l’escriptora Alina Not posaran punt i final a la trobada.