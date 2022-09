Mariona Escoda, guanyadora del concurs d’Eufòria de TV3, i l’orquestra Di-Versiones posen final avui a l’edició 2022 del festival Acústica de Figueres, que, de nou, ha tornat a ser multitudinària. Després de dos anys adaptant-se a les demandes de la pandèmia, aquest cap de setmana el festival ha sigut testimoni de la fidelitat del seu públic, arribant a xifres prepandèmia, al voltant d’entre 100 i 120 mil espectadors al llarg de quatre dies carregats de música.

El seu director, Xavi Pascual, destaca que ha sigut un «èxit absolut», i és que aquesta darrera edició «ha evidenciat que l’Acústica ja no és nostra, sinó de la gent». Com quan els cantants recuperen el seu repertori més antic i ja no parlen de cançons seves, sinó del món i de tothom. «Nosaltres hem marxat i hem tornat, i al festival hi han vingut les velles i les noves generacions. Com si res hagués passat. Ho hem viscut amb més intensitat que mai», explica Pascual.

Milers de figuerencs i figuerenques i gironins i gironines d’arreu de la província han trepitjat aquests dies els carrers de la ciutat, que s’han omplert de fanàtics i curiosos que han volgut gaudir de la programació de música catalana que caracteritza el festival. La Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera de Figueres han sigut escenari i espectadores dels concerts que hi han tingut lloc.

Als concerts d’Oques Grasses i Joan Dausà d'ahir a la Rambla es va haver de restringir l’accés per tal de complir amb el pla d’autoprotecció, que dictava que fins a 10.000 persones podien omplir l’escenari obert. Pascual afirma que aquells qui es van quedar a fora ho van entendre i que, al final, l’Acústica «són riuades de gent que es mou d’un escenari a un altre. I que al mateix temps que hi ha un concert aquí, n’hi ha un allà, i això va fer que tot quedés omplert al 100%, tant aquells concerts més petits, com els més grans».

La Ludwig Band, Lal’Ba o La Fúmiga també van fer patxoca, i els mataronins The Tyets, que des de fa uns anys s’han obert pas entre l’escena urbana, van fer un dels millors registres d’assistència que hi ha hagut a l’Acústica a les set de la tarda. El Petit de Cal Eril o Clara Peya, amb un target més concret, tampoc van deixar indiferent.

Di-Versiones tanca avui al vespre el festival, com és habitual, després d’una Mariona Escoda que ha fet emocionar al públic més jove i familiar, com és el públic de l’Acustiqueta. En el seu horari, la cantant d’Eufòria ha aconseguit un nombre d’assistències pràcticament rècord. Pel que fa al grup de versions, posa l'última nota al festival i marca l’inici de la rutina. «Di-Versiones és tradició i tothom en té moltes ganes, és el millor final d’un estiu que la gent no vol que acabi», sentencia Pascual.