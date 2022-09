Una visita a les dinou intervencions artístiques, comentada pels mateixos creadors, va donar inici ahir a la cinquena edició del Festival Art & Gavarres, que s’escampa per a set municipis de la zona. Les obres es podran veure fins al 30 de novembre, o fins que el pas del temps les esborri, a Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Madremanya i Sant Martí Vell.

A l’edició d’aquest any hi participen vint-i-quatre artistes nacionals i internacionals, que procedeixen de França, Bèlgica, el Marroc, el País Basc, València, Galícia i Catalunya.

Enguany el fil inspirador i conductor de l’Art i gavarres gira al voltant de la importància que han tingut els camins al llarg de la història com a elements vertebradors del territori i de la societat. En aquest sentit, els set municipis participants estaven units pel camí d’Empúries , un brancal secundari de la Via Augusta que anava des de Gerunda fins a Emporion, o l’antic camí ral de Girona a Sant Feliu de Guíxols, entre el Gironès i el Baix Empordà.

Com a novetat d’aquesta cinquena edició, cal destacar l’intercanvi amb la Providence Centre Catalan d’Art Vivant de la Catalunya del Nord, en el marc del microprojecte europeu PAYART, finançat per la Comunitat de Treball del Pirineu, que ha permès la participació de dos artistes nord-catalans. Així mateix, s’ha iniciat una col·laboració amb la Fundació SETBA, que té per missió acostar l’art a col·lectius amb risc d’exclusió social i mostrar la seva realitat a través de la cultura.

El Festival Art & Gavarres combina des de la seva estrena l’any 2017, artistes de trajectòria consolidada amb artistes emergents. L’objectiu és convertir el festival en una oportunitat per donar a conèixer joves talents, que es beneficien de treballar amb artistes més reconeguts.