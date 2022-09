«Vivim un moment dolç de la ficció en català»

L’escriptor de Figueres Jordi Casals lidera el projecte d’Spècula, una nova editorial independent especialitzada en la ciència-ficció, fantasia i terror sobrenatural que aposta pels autors que escriuen en català. Spècula, està promoguda per Llibres del Delicte i té previst publicar quatre llibres l’any. A finals d’aquest mes de setembre es publicarà Les causes invisibles, de Jaume Valor, una ucronia steampunk, i un mes després serà el torn de la ciència-ficció amb Mare, d’Isabel del Río. El febrer de 2023 apareixerà Els fils del mar, d’Inés Macpherson, una història que barreja la fantasia i el terror.

De què li ve la passió pel gènere fantàstic?

Des ben petit llegia l’Spiderman i els Vengadores. D’allà vaig saltar a novel·les gràfiques, després a tot tipus de novel·les, no només de gènere... al final vaig acabar estudiant filologia, fent de professor, escrivint i publicant i, des de fa un parell d’anys, també editant. Així que els culpables són els còmics de la Marvel i la primera trilogia d’Star Wars.

Què li fa fer el pas d'escriptor a editor?

Va ser una proposta d’en Marc Moreno, ànima de l’editorial de gènere negre Llibres del Delicte. Spècula és un segell vinculat a aquesta editorial i va ser ell qui em va proposar de dirigir Spècula. Jo ja portava un parell d’anys codirigint la col·lecció de traduccions de gènere fantàstic de L’Arcà. Em va engrescar molt l’oportunitat de trobar i editar originals de gènere.

Per què creu que el gènere mai no s’ha acabat de consolidar a Catalunya?

Durant molts anys han estat vistos com literatura de segona. A Europa, durant el Romanticisme, es publicaven obres de gènere tan rellevants com Frankenstein o com L’Home de sorra. La novel·la catalana haurà d’esperar al Realisme de finals de segle per fer-se un lloc entre la narrativa europea. Hi ha una teoria que diu que el fantàstic sempre ha tingut més acceptació en els països més industrialitzats... però, a Catalunya, tot i ser un motor industrial, ni així.

Viu un «boom» la ciència ficció catalana?

Sí, estem en un moment dolç de la ficció en català. Indicadors com l’èxit que va tenir la primera edició del Festival 42 del Ricard Ruiz Garzón, la quantitat d’obres que es publiquen i el grapat d’editorials que ens dediquem al fantàstic ho demostren.

Però l'èxit no sorgeix del no-res.

Persones com l’Antoni Munné-Jordà porta normalitzant el fantàstic des dels anys 70; la col·lecció L’Arcà d’editorial Laertes complirà 40 anys l’any vinent, sense oblidar-nos de la Societat Catalana de Ciència Ficció que cada any programa la Catcon. Sense aquesta tasca no hauríem arribat mai a aquest boom que, esperem, hagi arribat per quedar-se.

Parla de treure's els complexos pel que fa al gènere en català.

Encara hi ha qui diu que la seva sèrie preferida és Joc de trons i alhora que no li agrada la literatura fantàstica. És paradoxal i ens hem de treure aquest complex. Un llibre té o no té qualitat literària més enllà de si és realisme, poesia, negre o ciència-ficció.

Tal com està la lectura per persona, sembla ciència-ficció, obrir una editorial.

Malgrat l’èxit de festivals com el Cèlsius, que demostra que hi ha públic lector i interès pel gènere fantàstic, les xifres no són gaire encoratjadores. Per això és tan important crear llibres que facin lectors i pensem que la literatura de gènere enganxa i pot ser la porta d’entrada de nous lectors en general i de lectors de gèneres generalistes cap als gèneres fantàstics.

Spècula juga amb la paraula especulació. Especuleu sobre el futur de l'editorial?.

M’agradaria que Spècula fos un dels referents de la literatura catalana. Que fos sinònim d’obres de gènere d’altíssima qualitat literària i que hagués ajudat a normalitzar el fantàstic fet a casa.

Hi ha per aquí un Ray Bradbury català?

Tenim autors amb un talent immens: Antoni Munné-Jordà, Sebastià Roig, Elisenda Solsona, Ricard Ruiz Garzón, Marc Pastor, Mar Bosch, Daniel Genís, Elisabeth Riera... I, escombrant cap a a casa, pero amb la mà al cor: en Jaume Valor, la Isabel del Río i la Inés Macpherson, que són els tres primers que publicarem a Spècula. Tenen unes obres tan rellevants i tan ambicioses que poden marcar una fita a la literatura de gènere, i no parlo només de la literatura escrita en llengua catalana.