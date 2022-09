L’actor Ben Kingsley, convertit en Salvador Dalí i a les ordres de Mary Harron, la directora de títols com American Psyco, serà l’encarregat de tancar el festival internacional de cinema de Toronto el 17 de setembre. Daliland, el biopic del geni surrealista protagonitzat per l’oscaritzat intèrpret, però, no compta amb el vistiplau de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

La institució que gestiona els drets de l’artista de Figueres ha fet explícit que el film es presentarà sense la seva autorització «perquè no ha tingut l’oportunitat de visionar-lo prèviament i exercir les seves funcions en tant que responsable de protegir l’obra i la imatge del pintor», per això no descarta emprendre accions legals si ho veu convenient. Segons la fundació, es va assabentar de la pel·lícula pels mitjans de comunicació i tot i haver-se posat en contacte amb la productora «per regularitzar-ne els drets» no ha rebut cap resposta per part dels responsables del film. Per tot plegat, en condició d’administradora universal dels drets de l’artista, la fundació «es reserva el dret a exercir les accions legals que cregui convenients per salvaguardar el bon nom de l’artista, de la seva activitat creadora, del Teatre-Museu Dalí de Figueres i de la Fundació Dalí», segons assenyala en un comunicat. Dalí i Gala als 70 Daliland narra els darrers anys del matrimoni entre Salvador Dalí i Gala. Ambientada a Nova York i a l’Espanya de la dècada dels setanta, la història s’explica a través dels ulls d’en James, un jove assistent que ajuda l’artista a preparar una gran exposició. Kingsley, conegut pels seus papers en pel·lícules com Gandhi i La llista de Schindler, interpreta Salvador Dalí en la etapa de maduresa, mentre que el polèmic actor Ezra Miller fa el paper del figuerenc en els seus anys de joventut. L’actriu alemanya Barbara Sukowa fa de Gala i la model Andreja Pejic és Amanda Lear. La pel·lícula es va rodar al Regne Unit.