L’artista olotí Adrià Gamero va inaugurar ahir a Girona l’exposició La construcció d’un simulacre, una reflexió sobre el territori i les imatges que representen amb què va guanyar la divuitena edició del programa de mostres itinerants Exposicions Viatgeres de la Diputació. L’exposició es podrà visitar fins el 8 d’octubre a la sala d’exposicions de la Casa de Cultura.

Amb el projecte La construcció d’un simulacre, Adrià Gamero busca reflexionar sobre el territori i les imatges que el representen, posant l’èmfasi en el paisatge i en la mateixa creació de les imatges.

Els mètodes existents de reproducció i consum d’imatges com ara la fotografia, la impressió digital o el gravat, tenen un paper important en el procés creatiu d’un artista que viu entre Olot i Barcelona, on desenvolupa la seva carrera artística i imparteix docència a la Universitat de Barcelona.

Gamero reprodueix manualment la creació d’imatges provinents d’un context digital, partint d’un material en blanc, com pot ser una planxa de fusta o el paper, per qüestionar la manera com mirem el territori, com el representem i com hi intervenim.

«Busca mètodes per transcriure sobre un suport físic els llenguatges provinents del món digital i, de manera conscient, alentir el temps de gestació de la imatge, així com el seu consum posterior. L’objectiu del procés és construir una nova representació en què el llenguatge propi de les tècniques emprades i les seves limitacions reformulin la imatge», asseguren des de la Diputació de Girona, que a través del programa d’Exposicions Viatgeres organitza la mostra i la fa itinerar per la demarcació.